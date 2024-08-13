Мільйон слухачів, DDOS-атака та похвала Путіна — головне про інтерв’ю Ілона Маска з Трампом

Трамп називав розмову з Маском одним із «найбільших інтерв’ю в історії», а Ілон очікував щонайменше на 8 млн слухачів. Однак все з самого початку пішло не за планом.

Розмову довелось відкласти щонайменше на 40 хвилин через технічні проблеми. Маск пізніше пояснив, що у той час Twitter зіткнувся з DDOS-атакою, хоча видання The Verge звернуло увагу на те, що соцмережа в іншому працювала безпроблемно. Зрештою замість анонсованих 8 млн, до трансляції в Space приєдналися 915 000 людей.

Початково Трамп довго розказував про замах, звинувачував демократів у перевороті з метою замінити Байдена у президентському списку та постійно посилався на якихось «внутрішніх ворогів». Натомість про зовнішніх він згадував навіть дещо компліментарно:

«Вони на вершині своєї гри. Вони жорсткі, розумні та злі — і збираються захищати свої країни», — сказав Трамп про Путіна, Сі та Кім Чен Ина.

Маск лише встигав періодично похвалити Трампа, одночасно принижуючи його опонентку:

«Ви — шлях до процвітання. А Камала – навпаки».

Сам Трамп назвав Гарріс некомпетентною та радикально лівою божевільною, але похвалив її зовнішність:

«Вона виглядає як найкрасивіша акторка в історії», – сказав Трамп про фотографію Гарріс на обкладинці журналу Time. «Насправді вона дуже схожа на першу леді Меланію».

Розмова охоплювала широкий спектр тем, включаючи довгі епізоди про енергетичну політику та зміну клімату. Ілон в цей час намагався дещо применшити загрозу глобального потепління, захищаючи свою імперію електромобілів, а Трамп натомість скромно нагадав, що «ядерне потепління» становить значно більшу небезпеку.

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Дональд також заявив, що продавати американські автомобілі в Європі «неможливо», а також переоцінив допомогу США, надану Україні у війні, одночасно применшивши допомогу від ЄС:

«Це так гарно звучить: «Європейський Союз». Але дозвольте мені сказати вам: вони не такі круті, як Китай, але вони погані… Вони погано ставляться до нашої країни».

Загалом інтерв’ю тривало близько двох годин, однак викликало великі питання не лише щодо змісту, а й здатностей Маска як інтерв’юера та самого Трампа, як співрозмовника. Нижче короткий виклад оцінювання обох спікерів від чатбота Grok:

З головного: Ілона звинувачують у нездатності контролювати розмову та поганих навичках спілкування, тоді як Дональд в деяких моментах шепелявив — представник команди Трампа Стівен Ченг вже відреагував на це і сказав, що в деяких глядачів, певно, просто були проблеми зі слухом.