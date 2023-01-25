Ілон Маск, теоретично, засмучений тим, що інвестори Tesla втратили гроші через його твіти

Ілон Маск виступив на третій день показань свідків у судовому процесі, ініційованому групою інвесторів Tesla. Позивачі стверджують, що публікації Маска у Twitter у 2018 році, коли він писав про можливу приватизацію Tesla, коштували їм мільйони доларів. Під час свого виступу Маск був близький до того, щоб висловити жаль через фінансові втрати інвесторів Tesla, які стали результатом його твітів.

На питання адвоката позивачів Ніколаса Порріта, чи шкодує він про шкоду, заподіяну його твітами, Маск насамперед образив Порріта та його юридичну фірму.

«Реальність така, що інвестори Tesla неймовірно щасливі, а ви їх не представляєте», – сказав Маск.

Ця фраза викликала різкий докір із боку судді окружного суду Едварда Чена.

Далі Маск продовжив:

Курс EXCEL ДЛЯ БІЗНЕСУ Опануйте Excel усього за 1,5 місяця і підвищуйте ефективність бізнес-процесів у себе в компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

«Я ніколи не хочу, щоби інвестор втрачав гроші. Якби він зробив це на основі твіту, мабуть, мені було б сумно через це. Але інвестори на публічних ринках постійно купують та продають акції. Загалом вони справилися дуже добре».

Судді Чену кілька разів доводилося зупиняти Маска. Кілька разів Маск намагався згадати у своїх свідченнях про те, що «Tesla сьогодні коштує в 10 разів більше», ніж у 2018 році, попри припис суду утриматися від коментарів щодо поточної вартості компанії. Він також продовжував критикувати групові позови та юридичні компанії, які ведуть такі справи в судах, хоча Чен попередив його, що це не відповідає правилам.

Очікується, що розгляд цієї справи триватиме упродовж тижня. За цей час повинні встигнути виступити додаткові свідки, пов’язані з Tesla у минулому чи нині. У рамках судового засідання присяжним потрібно буде вирішити, чи несе Маск відповідальність за потенційно мільярдні збитки інвесторів Tesla. У разі програшу Маск може нести відповідальність за збитки у мільярди доларів.

Джерело: The Verge