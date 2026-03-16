Власник Apple Watch поскаржився на опік зап'ястя: Apple не реагує на скаргу

Depositphotos

У вересні минулого року один з власників Apple Watch поскаржився на опік зап’ястя у місці, де носив годинник. Однак його спроби зв’язатись зі службою підтримки компанії ні до чого не призвели.





За словами користувача Reddit ‘Southern_Chest_9084’, він дзвонив консультантам Apple та спілкувався з ними в чатах, іноді очікуючи відповіді на лінії до 30 хвилин. Він зазначає, що один зі співробітників просто спростував припущення, що Apple Watch здатні викликати опік зап’ястя та заявив, що це алергічна реакція шкіри.

“24 вересня 2025 року, вдень, я сидів за ноутбуком, коли раптом відчув сильний приплив тепла на зап’ясті, саме там, де були мої Apple Watch. Коли я зняв їх, на зап’ясті утворився чіткий опік у формі годинника. На ньому були пухирі, він сильно болів, і були помітні пошкодження шкіри”, — розповідає ‘Southern_Chest_9084’.

Після неодноразових прохань користувача забрати Apple Watch, оскільки найближчий до нього магазин знаходиться у 1,5-2 годинах їзди, представник компанії погодився, однак згодом просто зник. Інший представник Apple під час розмови заявив, що політика компанії не передбачає обслуговування вдома.

Коли нарешті ‘Southern_Chest_9084’ дістався магазину Apple, тамтешні працівники не були поінформовані про проблему та також заявили, що проблема полягає у чутливості шкіри чоловіка до подразників. Станом на 14 березня користувач досяг межі власного терпіння і відкрито заявив, що у службі підтримки Apple його вводять в оману, ігнорують та водять по колу. Дзвінки обриваються, консультанти зникають, ніхто не хоче належним чином розслідувати цей випадок. Наразі він розглядає варіант подання судового позову.





“Чесно кажучи, я зараз просто у відчаї. Це триває вже майже шість місяців через інцидент, коли пристрій буквально обпік мені шкіру. Замість того щоб поставитися до цього серйозно, мене перенаправляли від одного консультанта до іншого, ігнорували тижнями, надавали суперечливу інформацію і навіть відправляли на прийом до магазину, де персонал не мав уявлення про мою ситуацію. Я годинами розмовляв телефоном, заповнював форми, надавав докази, надсилав записи та дотримувався всіх отриманих інструкцій. Пройти через усе це після того, як я отримав фізичну травму від продукту, і зіткнутися з мовчанням, байдужістю та постійними відмовками — це неймовірно несправедливо й жорстоко. Жоден клієнт не повинен місяцями ганятися за компанією, щоб домогтися визнання проблеми безпеки”, — пише ‘Southern_Chest_9084’.

Інші користувачі порадили власнику Apple Watch звернутись до адвоката. Дехто навіть скинув електронну пошту директора Apple Тіма Кука, а також порадили залучити до цієї історії ЗМІ. Також були й ті, хто заперечував, що це опік від смартгодинника. Такі коментатори заявляли, що в автора посту, ймовірно подразнення або дерматит через накопичення бруду під ремінцем Apple Watch.

Раніше власники iPhone 17 також скаржились на дивні проблеми з Wi-Fi, які виникають в момент, коли смартфон намагаються сполучити з Apple Watch.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: wccftech; Reddit