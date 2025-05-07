PS6, ти? В трейлері GTA 6 знайшли загадкову консоль, схожу на новинку Sony

У другому трейлері GTA 6 глядачі встигли помітити не лише нові деталі гри, а й загадкову консоль, яка нагадує PlayStation.

І якщо бути точнішими — це те, що геймери встигли жартома охрестити «тизером PS6». На 1:16 хвилині трейлера героїня Люсія повертається додому, а її напарник Джейсон тим часом лежить на дивані й дивиться телевізор. Поряд з екраном — білий пристрій, схожий на ігрову консоль. На вигляд він близький до PS5, але не ідентичний. Він трохи тонший і має довге синє підсвічування по центру, що помітно відрізняє його від актуальної моделі.

«PS6 витекла!!» — написав один користувач у X (Twitter), виклавши скриншот консолі.

Хтось вже встиг пожартувати, що: «Ми отримали тизер PS6 перед GTA 6». Сама ж консоль у кадрі не просто відсилання до PlayStation. У сцені також видно контролер, дуже схожий на DualSense, а трейлер супроводжує позначка, що відео повністю записане на PS5. Можливо, що Sony могла укласти маркетингову угоду з Rockstar, як це вже бувало раніше. Це могло б пояснити навмисну присутність бренду у трейлері, хоча можливо йдеться про PS5 Pro.

І це цілком логічно, якщо згадати, що GTA 6 — найочікуваніша гра десятиліття. Sony точно хотіла б використати її запуск, щоб просунути PS5 Pro перед релізом гри у травні 2026 року. Враховуючи, що гра спочатку вийде лише на консолях, то PS5 Pro стане найкращою платформою для проходження. Але і про саму PS6 чимало чуток, наприклад, що процесори до неї з’являться у 2026 році.

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Але на теоріях про PS6 користувачі не зупинилися, бо хтось звернув увагу і на інші деталі трейлера. Наприклад, у сцені з Джейсоном побачили натяки на повернення класичної мережі збройних магазинів. А інші вважають, що серед героїв можна помітити когось дуже схожого на Філа Кессіді — старого знайомого з Vice City. Хоча така поява виглядає малоймовірною через часові межі, тому припускають, що це міг бути родич.

Інші пішли далі: кажуть, що у грі можуть бути ремастери старих частин серії у вигляді мініігор. Наприклад, писали про емуляцію Vice City.

«Уявіть, що вони просто випадково додали ремастер GTA 4 як мінігру. Які шанси, що ми отримаємо Vice City в емульованому вигляді в грі?» — розмірковує Crazy-Path-7929.

Звісно, усе це лише фанатські фантазії. Хоча про PS6 вже деякий час вирують чутки в інтернеті, але подібна рекламна кампанія PS5 Pro виглядає реалістичніше. А повертаючись до другого трейлера варто додати, що Rockstar розповіла про шість доступних локацій в GTA 6.

Джерело: IGN / Games Radar