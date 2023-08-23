Новини WTF 23.08.2023 о 13:39

Індійський актор пожартував про посадку Chandrayaan 3 на Місяць — за нього взялася поліція

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Три роки тому Індія намагалася посадити на Місяць невеликий космічний корабель в рамках місії Chandrayaan 2, однак зіткнулася з проблемами із телеметрією. Друга спроба відбудеться вже сьогодні, о 14:50, а за процесом слідкуватиме уся країна, та й світ, хоча успіх далеко не гарантований – особливо після того, як минулими вихідними російський космічний корабель «Луна-25» «‎нештатно» протаранив Місяць.

Утім, попри національний запал, один мешканець країни, відомий індійський актор і політик Пракаш Радж, вирішив пожартувати з події у соцмережі, раніше відомій як Twitter. Він додав зображення індійця, разюче схожого на керівника індійського космічного агентства ISRO К. Сівана, який різко переливає чай з однієї чашки в іншу, та підписав: «Термінові новини: Перше фото з Місяця від Vikram».

Радж сам заявив, що це був жарт – хоча людям не дуже сподобалося його почуття гумору. У відповідях багато хто припускав, що чоловік бажає невдачі місії Chandrayaan 3, оскільки це кине негативне світло на правлячу партію Індії, Індійську народну партію, і прем’єр-міністра країни Нарендра Моді. Радж програв місцеві вибори у 2019 році як незалежний кандидат.

Деякі організації навіть подали скаргу до поліції на Пракаша, а в новинах згодом з’явилися повідомлення, що чоловіка «‎зареєстрували» та почали розслідування, але невідомо чи взяли під варту.

Джерело: Ars Technica

Завантаження коментарів...

Топ 10 блогів

Блоги
LED світло Ulanzi VL120RGB: чудові фотки для дружини, або як врятуватись від блекауту
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/AVE_2296_Square-150x150.png

Максим Арсенюк

Compositing Artist, Freelance

Блоги
У лабіринті Ryzen
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/304327_original-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/304327_original-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/304327_original-150x150.jpg

aerotaurus

блогер

Блоги
Огляд Anker 737 Power Bank
https://secure.gravatar.com/avatar/9730b5beda7af1b8d0cc34db7eda0b2e?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/9730b5beda7af1b8d0cc34db7eda0b2e?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Alex84

Головний Модератор Блогів

Загрузити ще

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати