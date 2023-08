Індійський актор пожартував про посадку Chandrayaan 3 на Місяць — за нього взялася поліція

Три роки тому Індія намагалася посадити на Місяць невеликий космічний корабель в рамках місії Chandrayaan 2, однак зіткнулася з проблемами із телеметрією. Друга спроба відбудеться вже сьогодні, о 14:50, а за процесом слідкуватиме уся країна, та й світ, хоча успіх далеко не гарантований – особливо після того, як минулими вихідними російський космічний корабель «Луна-25» «‎нештатно» протаранив Місяць.

Утім, попри національний запал, один мешканець країни, відомий індійський актор і політик Пракаш Радж, вирішив пожартувати з події у соцмережі, раніше відомій як Twitter. Він додав зображення індійця, разюче схожого на керівника індійського космічного агентства ISRO К. Сівана, який різко переливає чай з однієї чашки в іншу, та підписав: «Термінові новини: Перше фото з Місяця від Vikram».

BREAKING NEWS:-

First picture coming from the Moon by #VikramLander Wowww #justasking pic.twitter.com/RNy7zmSp3G

— Prakash Raj (@prakashraaj) August 20, 2023