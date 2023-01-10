Індія — новий «Китай» для Apple. Виробник iPhone вже переніс у країну частину потужностей та готується до відкриття перших магазинів

За інформацією The Financial Times, Apple розпочала набір співробітників для заповнення власних ще не відкритих магазинів в Індії. У списках вакансій компанії можна знайти 12 нових посад у роздрібній торгівлі по всій країні. Серед них місця керівників магазинів, старших менеджерів, працівників Genius Bar та інші.
Списки вакансій включають штатні та неповні посади, що безпосередньо стосуються Apple Store. Вони не містять точної кількості робочих місць – лише перелік посад. Принаймні п’ять співробітників, котрі мешкають у Мумбаї та Нью-Делі, поділилися в LinkedIn інформацією про їхнє працевлаштування у нових магазинах. Голова відділу з підбору персоналу Apple в Індії Рену Севанті також розмістив у мережі інформацію про винаймання працівників.
Це відповідає звіту The Economic Times за липень 2022 року, в якому зазначається, що Apple планує відкрити магазин площею 2044 м² у Мумбаї на початку цього року. Повідомляється, що компанія також відкриє магазин площею від 930 м² до 1115 м² у Нью-Делі, одночасно з декількома іншими магазинами в Індії – але невідомо, коли почнеться їхня робота.
Apple зробила свій інтернет-магазин доступним для клієнтів в Індії лише 2020 року, коли Тім Кук натякнув на фізичну присутність компанії в країні під час зборів акціонерів. “Я не хочу, щоб брендом за нас керував хтось інший”, — сказав Кук, маючи на увазі сторонніх ритейлерів, які зараз продають iPhone покупцям у звичайних магазинах Індії. Раніше Кук говорив, що Apple відкриє свій перший магазин в Індії у 2021 році, але ці плани переносилися двічі через пандемію коронавірусу.
Оскільки Apple прагне розширити свою фізичну присутність в Індії, вона також збільшує виробництво у країни. Компанія вперше почала виробляти iPhone в Індії у 2017 році та перенесла виробництво iPhone 14 з Китаю до Індії через кілька тижнів після його запуску. Apple намагається дистанціюватися від Китаю з політичних причин, а також прагне скоротити витрати у складних економічних умовах.
На фоні загострення відносин США та Китаю Індія стає дедалі привабливішим виробничим центром. За даними Economist, цього року населення Індії зрівнялося з населенням Китаю та досягло кількості у понад 1,42 млрд людей.
Населення країни стрімко зростає, що означає появу великої кількості потенційних працівників Apple та покупців iPhone. У Китаї ж приріст населення знижується. До того ж Індія перевершує Китай та В’єтнам за дешевизною виробничих витрат і вже має величезний ринок збуту смартфонів, який Apple тільки-но почала освоювати.
На тлі зростання напруженості між США та Китаєм Apple просить уникати маркування «Зроблено на Тайвані» та форсує виробництво в Індії, а Samsung переносить виробництво напівпровідників до В’єтнаму