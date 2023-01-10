Індія — новий «Китай» для Apple. Виробник iPhone вже переніс у країну частину потужностей та готується до відкриття перших магазинів

За інформацією The Financial Times, Apple розпочала набір співробітників для заповнення власних ще не відкритих магазинів в Індії. У списках вакансій компанії можна знайти 12 нових посад у роздрібній торгівлі по всій країні. Серед них місця керівників магазинів, старших менеджерів, працівників Genius Bar та інші.

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Списки вакансій включають штатні та неповні посади, що безпосередньо стосуються Apple Store. Вони не містять точної кількості робочих місць – лише перелік посад. Принаймні п’ять співробітників, котрі мешкають у Мумбаї та Нью-Делі, поділилися в LinkedIn інформацією про їхнє працевлаштування у нових магазинах. Голова відділу з підбору персоналу Apple в Індії Рену Севанті також розмістив у мережі інформацію про винаймання працівників.

Це відповідає звіту The Economic Times за липень 2022 року, в якому зазначається, що Apple планує відкрити магазин площею 2044 м² у Мумбаї на початку цього року. Повідомляється, що компанія також відкриє магазин площею від 930 м² до 1115 м² у Нью-Делі, одночасно з декількома іншими магазинами в Індії – але невідомо, коли почнеться їхня робота.

Apple зробила свій інтернет-магазин доступним для клієнтів в Індії лише 2020 року, коли Тім Кук натякнув на фізичну присутність компанії в країні під час зборів акціонерів. “Я не хочу, щоб брендом за нас керував хтось інший”, — сказав Кук, маючи на увазі сторонніх ритейлерів, які зараз продають iPhone покупцям у звичайних магазинах Індії. Раніше Кук говорив, що Apple відкриє свій перший магазин в Індії у 2021 році, але ці плани переносилися двічі через пандемію коронавірусу.

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Оскільки Apple прагне розширити свою фізичну присутність в Індії, вона також збільшує виробництво у країни. Компанія вперше почала виробляти iPhone в Індії у 2017 році та перенесла виробництво iPhone 14 з Китаю до Індії через кілька тижнів після його запуску. Apple намагається дистанціюватися від Китаю з політичних причин, а також прагне скоротити витрати у складних економічних умовах.

На фоні загострення відносин США та Китаю Індія стає дедалі привабливішим виробничим центром. За даними Economist, цього року населення Індії зрівнялося з населенням Китаю та досягло кількості у понад 1,42 млрд людей.

Населення країни стрімко зростає, що означає появу великої кількості потенційних працівників Apple та покупців iPhone. У Китаї ж приріст населення знижується. До того ж Індія перевершує Китай та В’єтнам за дешевизною виробничих витрат і вже має величезний ринок збуту смартфонів, який Apple тільки-но почала освоювати.