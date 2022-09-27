Apple почала виробництво iPhone 14 в Індії

За даними TechCrunch і Bloomberg, Apple розпочала збирати смартфони iPhone 14 в Індії. Це вперше, коли Apple перенесла виробництво з Китаю до Індії так швидко після запуску нового iPhone.

Для виробництва смартфонів Apple використовує потужності Foxconn у Сріперумбудурі, Індія. Хоча в минулому Apple виробляла свої нові iPhone в Індії, зазвичай це відбувалося через триваліший час після анонсу. Так, виробництво iPhone 13 в Індії розпочалося лише у квітні. Аналогічним чином відбувалося з iPhone 12 та 11.

Ще у серпні з’явилася інформація, що Apple має намір скоротити проміжок часу, необхідний для перемикання виробництва з Китаю до Індії. При цьому компанія спочатку сподівалася закінчити виробництво перших iPhone в Індії наприкінці жовтня. Поінформоване джерело повідомило Bloomberg, що Apple і Foxconn вдалося згладити проблеми з ланцюжком постачання, що дозволило швидше перенести виробництво до Індії.

Представник Apple підтвердив ресурсу TechCrunch початок виробництва iPhone 14 в Індії.

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Apple вперше почала виробляти iPhone в Індії у 2017 році з метою зменшити залежність компанії від Китаю через зростання конфліктів зі США. Це також робить пристрої доступнішими для індійського ринку. За даними TechCrunch, стандартний iPhone 14 нині коштує в Індії 79900 рупій (близько $980), на відміну від цінника $799 в США.

Інші компанії також розглядають можливість створення виробничих центрів за межами Китаю. Повідомляється, що Google планує перенести виробництво свого смартфона Pixel до Індії чи В’єтнаму. Samsung виробляє пристрої в країні з 2007 року, а у 2018 році відкрила найбільший у світі завод із виробництва телефонів в Індії.

Джерело: The Verge