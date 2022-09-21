Індонезія — ще одна країна, яка регулюватиме крипторинок (не менше 2/3 керівництва криптобірж мають бути громадянами країни)

Таким чином, чиновники Індонезії планують «захистити» клієнтів криптобірж.

Представники міністерства торгівлі та агентства з регулювання торгівлі товарними ф’ючерсами на парламентських слуханнях у Джакарті у вівторок заявили, що у складі керівництва криптобірж в основному мають місцеві жителі.

Так, принаймні дві третини директорів та уповноважених осіб на криптовалютних біржах мають бути індонезійцями, які проживають у країні.

«Таким чином принаймні ми зможемо зупинити їх від втечі з країни, якщо виникнуть якісь проблеми», — сказав виконувач обов’язків голови агентства Дідід Ноордіатмоко.

Коли переглянутий регламент набуде чинності поки не повідомили.

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Уряд посилює закони для криптобірж, щоб влада Азії могла змусити засновників криптовалют співпрацювати зі слідством. Наприклад, До Квон, співзасновник екосистеми Terraform Labs, розпад, якої спровокував криптокрах на 60 мільярдів доларів, втік із Сінгапуру. Південнокорейським прокурорам довелося звертатися за допомогою до Інтерполу для його арешту.

Заступник міністра торгівлі Індонезії Джеррі Самбуага також детально розповів про інші заплановані зміни у сфері:

Мінімальні вимоги до капіталу для криптовалютних бірж поступово подвоюватимуться до 6,7 мільйона доларів США відповідно до їх зростання.

Біржам буде заборонено реінвестувати криптоактиви.

Кошти користувачів повинні зберігатися на сторонніх банківських рахунках.

На початку вересня уряд Індонезії заявив про намір запустити державну криптовалютну біржу до кінця 2022 року, оскільки вбачає у розвитку сфери більшу перспективу. Початковий запуск узагалі був запланований на минулий рік, але його відклали.

“Це доказ того, що ми виявляємо обережність. Ми не хочемо поспішати, щоб нічого не проґавити. Нам потрібно обрати організації, які будуть включені до біржі, перевірити їх. Також потрібен капітал та забезпечення деяких технічних речей”, – коментує Джері Самбуага.

За даними агентства з регулювання торгівлі товарними ф’ючерсами Індонезії, кількість транзакцій з криптовалютними активами в країні досягла 859,4 трлн рупій у 2021 році, що на 1224% більше у порівнянні з 64,9 трлн у 2020 році. Транзакції в січні-червні 2022 року склали 212 трлн рупій, а кількість споживачів криптовалют до червня 2022 досягла 15,1 млн осіб.

Джерело: Bloomberg, Dealstreetasia