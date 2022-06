Мінцифри, Binance та Львівського ІТ Кластеру запускають освітній проєкт IT Generation, який допоможе українцям безплатно здобути освіту в IТ

29 червня у Києві відбувалася презентація проєкту IT Generation, мета якого — дозволити талановитим українцям отримати безплатну освіту та почати кар’єру в IT. Цей проєкт — частина анонсованої минулого тижня державної програми «Старт в ІТ».

IT Generation — спільний проєкт Мінцифри, криптобіржі Binance та Львівського ІТ Кластеру. У межах партнерства Binance Charity виділить $1 млн у BUSD на надання стипендій щонайменше 1000 українцям, для навчання IT-спеціальностям. Проєкт проводитиметься за підтримки Львівського IT кластеру Lviv IT cluster.

Учасникам програми буде запропоновано безплатне проходження сертифікованих персоналізованих курсів, що дозволить отримати набір навичок, необхідних для початку кар’єри в IT.

Навчання за програмою триватиме від 2 до 6 місяців. У проєкті зможуть взяти участь громадяни України віком від 21 до 60 років, які не здобувають формальну освіту та не мають кваліфікації й досвіду роботи в ІТ. Рекомендований рівень володіння англійською мовою — В1 (середній).

Студенти зможуть обрати зручний для них офлайн чи онлайн формат навчання та отримають персоналізовану сертифіковану систему навчання, що складатиметься з комбінації курсових робіт та іспитів. Викладатимуть курси кваліфіковані професійні викладачі з ІТ-індустрії.

Вимоги до шкіл

Учасники програми зможуть вивчати: Blockchain Development, FrontEnd, QA, JavaScript, Python, Java, а також нетехнічні програми: Project\Product Management, UX/UI design, Digital Marketing, Business Analysis, HR.

Курси будуть проводитись ліцензованими українськими EdTech компаніями, включаючи ITEA та Beetroot, які разом вже підготували понад 20 000 випускників. 95 % випускників ITEA вже знайшли роботу, а Beetroot співпрацює з понад 200 компаній, які наймають талановитих випускників.

Вимоги до навчальних програм

У липні почнеться прийняття заявок від шкіл, а вже в серпні — від студентів. Подати заявку можна буде на сайті проєкту.

На сайті IT Generation є розділ FAQ, де можна знайти відповіді на всі основні запитання щодо ініціативи.

Планується, що завдяки ініціативі кар’єру в ІТ матимуть змогу почати 60 тисяч українців, а загалом на це виділять 1,8 млрд грн. Проєкт реалізується за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та Проєкту ПРООН «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні».