Новини Кіно 24.12.2025 comment views icon

"Ми першими обрали дату": Warner Bros. відмовилась перенести "Дюна 3" через реліз "Месників", фільми вийдуть в один день

Marvel / Warner Bros.

“Дюна 3” вийде в кінотеатрах 18 грудня 2026 року — в той самий день, що й нові “Месники”. Чи варто чекати на черговий “Барбенгеймер”, чи то “Дюнсдей”? Видається, що так, бо обидві студії відмовились від перенесення релізів.

Нагадаємо, що явищем “Барбенгеймер” охрестили випуск “Оппенгеймера” та “Барбі” в один день. Обидва зрештою стали успішними: завдяки зокрема тому, що не змагалися за одну і ту саму аудиторію, а навіть більше — рекламували одне одного.

З “Месниками” і “Дюною” ситуація дещо складніша. Однак інсайдери Джефф Снайдер і Метт Беллоні (через Word of Reel) кажуть, що у Warner Bros. напружено чекають на рішення Marvel і Disney — самі ж навідріз відмовились від будь-яких змін, оскільки “першими обрали дату”.

Чим завершиться це протистояння, можна тільки гадати. Однак якщо студії не узгодять хоча б взаємний маркетинг, то проблем, здається, не уникнути. З іншого боку, є сумніви, що майбутні фільми Warner Bros. взагалі дійдуть до кінотеатрів, зважаючи на плани Netflix з її придбання.

Знімання “Дюна 3” завершили в листопаді й нині фільм перебуває на етапі тривалого постпродакшену. “Месники” вимкнули камери ще раніше, але потребували дозйомок через зміни в сценарії, зумовлені великим і до кінця не підтвердженим акторським складом. Днями Marvel нарешті представила перший тизер, де раптово з’явився “старий” Капітан Америка; інші два, з чуток, мають представити Тора і самого Доктора Дума.

Вийшов перший трейлер “Одіссеї” Крістофера Нолана

