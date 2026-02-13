tradfi
Норвезький магазин електроніки дарує GTA 6 тим, хто народить дитину в день виходу гри

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Норвезький магазин електроніки дарує GTA 6 тим, хто народить дитину в день виходу гри
Норвезький магазин електроніки Komplett пообіцяв безплатно роздавати GTA 6 всім, у кого дитина народиться в день виходу гри — 19 листопада 2026 року.


Довгоочікуваний “гігант” Rockstar переносили вже двічі. Спочатку гру планували випустити наприкінці 2025 року, потім перенесли на 26 травня 2026-го, а згодом ще раз відклали до 19 листопада. З огляду на чутки і плани запустити маркетингову влітку реліз у листопаді найбільш реалістичний.

На цьому фоні норвезький магазин Komplett запустив незвичну маркетингову акцію. З допису на Reddit можна було подумати, що це фейк зі згенерованою картинкою, якби компанія не підтвердила інформацію в Instagram.

“Це насправді не жарт, GTA 6 вийде через 9 місяців, і якщо у вас народиться дитина в день виходу, ви отримаєте гру безкоштовно від нас”, — пише магазин.

Норвезький магазин електроніки дарує GTA 6 тим, хто народить дитину в день виходу гри
Рекламу підкріпили плакатами зі слоганом “GTA 6 вийде через 9 місяців” із підморгуючим смайлом. До речі, саме 19 лютого залишиться рівно дев’ять місяців до релізу. Reddit не пропустив можливості пожартувати з “богів маркетингу”.

“Уявіть, що ви дізнаєтеся, що народилися виключно для того, щоб дати батькам відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, аби вони могли пограти у відеогру, а потім вони використовують ваш вік, щоб відстежувати вихід наступної частини”, — пише коментатор.

Інший додав йому, що принаймні це означає, що дитина була запланована. Інші жартують мовляв, коли вдома з’явиться новонароджений, часу на відеоігри точно не залишиться. Хоча серед коментаторів знайшлися оптимісти.


“У Норвегії десь рік відпустки по догляду за дитиною. Так, вони будуть зайняті та втомлені через догляд за дитиною кілька місяців, але в них все одно буде достатньо часу для ігор протягом цього року”, — пишуть інші.

Тим часом до релізу GTA 6 залишається менше, ніж рік. Rockstar вже показувала частину геймплею і навіть надала ранній доступ одному з важкохворих фанатів, тож очевидно, що гра перебуває на фінальній стадії розробки.

Геймер, який вбив колишню, плакав у суді через пропуск GTA 6 у в’язниці

Джерело: Dexerto

