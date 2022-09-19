Іnstagram запустив в Україні нові функції для підлітків та батьків

Компанія Meta повідомила про створення нових інструментів в Instagram, які допоможуть молодим користувачам краще відстежувати свій час, що вони проводять під час користування застосунком.

Також Instagram надсилатиме молодим користувачам спеціальні сповіщення, які заохочуватимуть до перегляду нового контенту, якщо вони вже неодноразово переглядали публікації на одну й ту саму тему у вкладці Explore. Ці сповіщення покликані переконати наймолодших користувачів відкрити для себе щось нове. Проте платформа не пропонуватиме контенту, який може завдати шкоди самооцінці підлітків. Функція наразі тестується та поступово запроваджуватиметься на всіх ринках.

Разом з тим стали доступні новій можливості для батьків та опікунів підлітків. Тепер вони зможуть виконувати наступні дії:

Надсилати своїм дітям запити на дозвіл, щоб активувати інструменти спостереження. До цього часу надсилати такі запити могли лише діти.

Перевіряти, скільки часу підліток проводить в Instagram щодня та встановлювати денні ліміти.

Встановлювати певний час протягом дня або тижня, коли підліток буде користуватись Instagram з обмеженнями.

Отримувати інформацію, коли дитина повідомляє про обліковий запис або допис, а також на кого конкретно була скарга та за якої причини.

Перевіряти, на кого дитина підписна та хто підписаний на неї.

Додатково компанія поділилася освітніми ресурсами для батьків та опікунів підлітків. Освітній Сімейний центр пропонує дорослим користувачам поради про те, як спілкуватися з підлітками на різні теми, пов’язані з інтернетом, та як бути більш обізнаними про свою присутність онлайн. Meta продовжує працювати з експертами та організаціями, щоб створювати корисні ресурси для батьків та опікунів дітей.