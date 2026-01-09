Intel готує процесори Core G3 на Panther Lake для портативних консолей: до 14 ядер CPU та 12 ядер GPU Xe3

Презентація графічних можливостей на CES 2026 / Intel

Здається, Intel не збирається пропонувати ноутбучні Panther Lake для консолей, як можна було припустити, а готує спеціальні чипи на своїй найновішій архітектурі.

Як повідомляє VideoCardz, Intel готує серію процесорів Core G3, призначену для ігрових портативних пристроїв. Назва офіційно не анонсована, але компанія підтвердила, що випустить нову спеціалізовану серію саме для консолей. Intel не розкриває характеристики, графік запуску або дані про продуктивність. Згадуються кілька компаній, зокрема Acer, MSI, ONEXPLAYER, GPD та Microsoft. Можливо, останнє означає причетність Intel до розробки Xbox.

Раніше видання повідомляло про розробку спеціалізованого чипа Intel для портативних консолей. За попередніми даними, процесор поєднуватиме вбудовану відеокарту Arc B380 з 12 ядрами Xe3. Різниця з B390 пов’язана з нижчими тактовими частотами. Джерела також стверджують, що проєкт називається Arc G3 в середині компанії, і що це чип середнього класу. Попереднє уявлення про те, на що здатна графіка з 12x Xe3, можна зробити на основі обмежених тестів, котрі Intel дозволила зробити журналістам на CES 2026.

Згідно з новою інформацією, G3 використовує 14 процесорних ядер. Конфігурація складається з 2 P-ядер, 8 E-ядер та 4 LP-ядер. Це вказує на архітектуру Panther Lake, а не Wildcat Lake, про яку ITC.ua писав раніше. Джерела також згадують варіант на основі GPU Arc B360, кількість ядер Xe3 у ньому невідома.

Також між Intel та AMD виникла публічна суперечка щодо поглядів на розвиток портативних консолей. Як пише PC World, Intel звинуватила AMD, яка майже монопольно контролює цей ринок зараз, у використанні старої архітектури процесорів, у той час, як вона сама здатна запропонувати найновішу архітектуру. AMD відповіла зі сторінок того ж видання, що не можна просто взяти ноутбучний процесор і використати його в консолях, через зайву функціональність і надмірне споживання енергії. Але з огляду на дані про спеціалізований Core G3, ситуація не зовсім така.