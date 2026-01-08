Intel розкрила Wildcat Lake: архітектура процесорів Core Ultra 300 до 6 ядер

Новини Технології 08.01.2026 comment views icon

Panther Lake не для всіх: деякі процесори Core Ultra 3 300 засновані на архітектурі Wildcat Lake

Intel на CES 2026 без зайвого шуму розкрила важливу деталь про мобільні процесори Core Ultra 300. Виявилося, що не всі чипи цієї серії побудовані на архітектурі Panther Lake. Для наймолодших моделей компанія підготувала окрему платформу під назвою Wildcat Lake — компактнішу і простішу архітектуру, орієнтовану на малопотужні системи.

Panther Lake

Інформація з’явилася не під час основної презентації, а на одному зі слайдів Intel. Саме він пояснив, чому кілька процесорів із невеликою кількістю ядер не вписуються у стандартні конфігурації Panther Lake.

Intel описує пакування Panther Lake, яке покривають більшість із 14 моделей лінійки. Усі вони складаються з:

  • обчислювального блоку (CPU),
  • окремого графічного блоку (GPU),
  • блоку платформи керування (Platform Controller Tile).

Конфігурації варіюються від 16-ядерного CPU (4 продуктивні P-ядра + 8 енергоефективних E-ядер + 4 LPE) до 8-ядерного (4P + 4LPE). Графіка масштабується від 12 до 4 ядер Xe3.

Wildcat Lake

Паралельно Intel розробила окремий, ще компактніший варіант архітектури Wildcat Lake. Тут компанія пішла іншим шляхом:

  • GPU інтегрований безпосередньо в обчислювальний блок;
  • блок платформи скорочено до 6 ліній PCIe 4.0.

Характеристики Wildcat Lake:

  • 6 ядер CPU (2P + 4LPE);
  • NPU 5 для задач ШІ;
  • вбудована графіка Xe3 з 2 ядрами Xe3;
  • 2 порти Thunderbolt 4;
  • Wi-Fi 7 і Bluetooth.

На стенді CES 2026 компанія Intel також показала фізичний зразок Wildcat Lake, і він помітно відрізнявся від офіційних рендерів: інше компонування кристалів і пропорції на підкладці.

Пізніше Intel уточнила в коментарі Hardwareluxx, що Wildcat Lake не використовується у моделях Core Ultra 5 332 і Core Ultra 5 322. Ці процесори, попри меншу кількість ядер, усе ж базуються на найменшому варіанті пакування Panther Lake.

Натомість Wildcat Lake призначений для серії Intel Core Series 3, орієнтованої на пристрої локальної обробки та вбудовані системи. Початок постачання таких рішень Intel планує у другому кварталі 2026 року.

Джерело: videocardz

