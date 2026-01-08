Новини Технології 08.01.2026 comment views icon

Перший тест Intel Core Ultra X9 388H: для 1080p дискретна відеокарта не потрібна

Журналісти протестували вбудовану графіку Arc B390 у ноутбуці Lenovo з процесором Intel Core Ultra X9 388H (Panther Lake). Щоб пограти у Full HD нічого іншого може не знадобитися.

Tom’s Hardware мав можливість протестувати X9 388H перед випуском на CES 2026. Його вбудований відеоприскорювач має 12 ядер на новітній архітектурі Intel Xe3 та має продуктивність, яка може конкурувати з дискретною RTX 4050, за заявами виробника. Журналістів вразила не тільки продуктивність, але й ефективність нового процесора. Наразі вони не можуть опублікувати показники енергоспоживання, але чип Panther Lake “без проблем забезпечив найкрутіший ігровий досвід, який я коли-небудь бачив від ноутбука, ледь нагріваючись”.

Intel надала для тестування ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5, що працює на топовому чипі Core Ultra X9 388H, а також має 32 ГБ пам’яті. Для тестування система була встановлена ​​на охолоджувальній підставці, а ігри працювали з зовнішнього твердотілого накопичувача PCIe Gen 4 NVMe, підключеного через USB-C.

Роздільна здатність дисплея становить 2880 x 1800, тести проводилися у 1920 x 1080 або 1920 x 1200 залежно від підтримки у грі, використовувалося масштабування XeSS. Це відповідає даним бенчмарків, якими сама Intel поділилася на Panther Lake. Про роботу без масштабування зазначено, що “падіння не таке значне, як можна було б очікувати”.

Intel підтвердила, що Core Ultra X9 388H має максимальну турбопотужність 65 Вт (PL1) з короткочасним застосуванням 85 Вт (PL2). Це потужність для всієї SoC, а не лише для інтегрованої графіки. Нижче представлені результати продуктивності чипа з 12 ядрами Xe3, але варто нагадати, що переважна більшість лінійки Panther Lake отримала лише 4 ядра Xe3 (моделі без літери X).

Перший тест Intel Core Ultra X9 388H: для 1080p дискретна відеокарта не потрібна
Результаті тестів вбудованої графіки Intel Core Ultra X9 388H / Tom’s Hardware

Протягом “півтори години важких бенчмарків” були помічені “проблеми з програмним забезпеченням”, котрі виникли у кількох популярних іграх, попередньо встановлених Intel. Видання припускає, що проблема була б ширшою з більшою вибіркою. Вочевидь, йдеться про ранню версію драйвера. Повні результати тестів можуть з’явитися лише після 27 січня, коли ноутбуки з процесорами Intel Panther Lake з’являться у всьому світі.

