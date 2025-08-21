Intel Jaguar Shores: новий ШІ-процесор компанії з'явився на фото

Процесор Falcon Shores / Intel

Тестовий зразок процесора Intel Jaguar Shores разом з платою з’явився на фото. Він призначений для встановлення в стійку, має пам’ять HBM4 та виготовлений на техпроцесі 18A.

Щось чули про чипи штучного інтелекту Intel останнім часом? Сайт Wccftech нагадує, що у січні цього року компанія скасувала очікувану платформу Falcon Shores AI. Тоді Intel оголосила про намір розвивати вже наступну технологію, Jaguar Shores. Інженерний зразок чипа потрапив на фото цього літа.

Редактор Hardwareluxx Андреас Шиллінг поділився в X фотографією випробувального комплекту Jaguar Shores, котрий за його словами, зараз використовується командою теплотехніків. Ймовірно, йдеться про етап розробки рішення для охолодження чипа. Процесор розміщений на платі для розробки. Він має величезний розмір 92,5 мм x 92,5 мм, котрий вказує на призначення для високопродуктивних обчислень (HPC). Також на ньому можна побачити 8 модулів HBM.

Наразі деталі архітектури Jaguar Shores невідомі, компанія лише повідомила, що її продукт масштабуватимуться за допомогою стійок. У липні стало відомо про плани Intel використовувати у Jaguar Shores пам’ять HBM4 від SK Hynix. Стійки Jaguar Shores будуть поєднані з майбутніми процесорами Intel Diamond Rapids Xeon.

Плани Intel щодо сегмента штучного інтелекту наразі незрозумілі. З урахуванням економічних труднощів, пріоритетом компанії зараз є зменшення операційних збитків та зосередження на основних напрямках бізнесу. Але, здається, інші теж не зовсім забуті.