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Intel опублікувала характеристики настільних відеокарт Arc A770, A750 та A580: до 32 ядер Xe, до 16 ГБ пам’яті та енергоспоживання до 225 Вт

Intel опублікувала характеристики настільних відеокарт Arc A770, A750 та A580: до 32 ядер Xe, до 16 ГБ пам’яті та енергоспоживання до 225 Вт

Компанія Intel нарешті відкрила завісу таємниці над своєю лінійкою дискретних відеокарт для настільних ПК. За даними чіпмейкера, у настільному сегменті передбачено випуск лише чотирьох моделей (модель Arc A380 вже доступна на ринку).

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Intel представила дві нові моделі в рамках серії Arc A7: A770 та A750. Це єдині відеокарти лінійки Limited Edition у настільному сегменті. Пристрої під цим брендом будуть доступні через інтернет-магазин Intel, роздрібну торгівлю та канали електронної торгівлі.

Intel раскрыла характеристики настольных видеокарт Arc A770, A750 и A580: до 32 ядер Xe, до 16 ГБ памяти и энергопотребление до 225 Вт

Версія Arc A770 виконана на базі повноцінного графічного процесора ACM-G10, який включає 32 ядра Xe та працює на частоті 2,1 ГГц. Ця модель поставлятиметься в конфігураціях з 8 або 16 ГБ пам’яті GDDR6 зі смугою пропускання 17,5 Гбіт/с. Пропускна спроможність пам’яті становитиме 560 ГБ/с.

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Intel раскрыла характеристики настольных видеокарт Arc A770, A750 и A580: до 32 ядер Xe, до 16 ГБ памяти и энергопотребление до 225 Вт

Для відеокарти Arc A750 використовуватиметься урізаний графічний процесор з 28 ядрами Xe та робочою частотою 2050 МГц. Об’єм відеопам’яті GDDR6 складе 8 ГБ, смуга пропускання – 16 Гбіт/с, пропускна спроможність – 512 ГБ/с. Обидві моделі мають енергоспоживання 225 Вт.

Також підтверджено характеристики відеокарти Arc A580. Вона містить GPU з 24 ядрами Xe (частота 1,7 ГГц) та 8 ГБ пам’яті GDDR6 зі смугою пропускання 16 Гбіт/с, шиною доступу 256 біт та пропускною здатністю 512 ГБ/с.

Intel раскрыла характеристики настольных видеокарт Arc A770, A750 и A580: до 32 ядер Xe, до 16 ГБ памяти и энергопотребление до 225 Вт

Інформація про ціну та терміни початку продажів нових відеокарт Intel Arc A770, A750 та A580 поки не повідомляється.

Джерело: videocardz


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