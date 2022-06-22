Перші тести настільної відеокарти з GPU Intel Arc A380 – в іграх поступається AMD Radeon RX 6400

Компанія Intel зняла інформаційне ембарго та дозволила публікувати огляди її настільного графічного процесора Arc A380. Так що зацікавлена спільнота, нарешті, може зробити висновки про ефективність цього GPU. Опубліковані огляди присвячені відеокарті GUNNIR A380 Photon. На цей час вона є єдиною доступною користувальницькою відеокартою на базі цього GPU Intel для настільних ПК.
Одним з перших огляд опублікував ресурс Shenmedounengce. Його автори проводили тестування відеокарти GUNNIR A380 Photon у системі середнього рівня на базі процесора Intel Core i5-12400 (Alder Lake), материнської плати з чіпсетом B660 та оперативної пам’яті DDR4. Суперниками для новинки виступали відеокарти початкового рівня NVIDIA GeForce RTX 3050/GTX 1650 та AMD Radeon RX 6500XT/6400.
Відеокарта GUNNIR A380 Photon включає повноцінний графічний процесор ACM-G11 із 8 блоками Xe-Core, а також містить 6 ГБ пам’яті GDDR6 з шиною доступу 96 біт. Пристрій оснащений чіпами пам’яті Samsung зі смугою пропускання 16 Гбіт/с, але фактично пам’ять цієї моделі налаштована на смугу 15,5 Гбіт/с. Максимальна підвищена частота відеочіпа – 2,48 ГГц.
У синтетичних тестах 3DMark відеокарта на базі нового графічного процесора Intel Arc A380 змогла випередити моделі AMD Radeon RX 6500XT/6400, але виявилася повільнішою за пристрій NVIDIA GeForce RTX 3050. Такий розклад сил спостерігається в тестах Time Spy і Port Royal. У тесті трасування променів (Port Royal) GPU Intel Arc A380 майже вдвічі випередив AMD Navi 24, але рішення NVIDIA виявилося приблизно в 3,7 раза продуктивнішим.
Відеокарти також тестувалися в іграх League of Legends, PUBG, GTA5, Tom Raider, Forza Horizon 5 та Red Dead Redemption II. Як виявилося, з точки зору ігрової продуктивності у GPU Intel Arc A380 справи виглядають не дуже добре, оскільки він програє конкурентам у всіх іграх при роздільній здатності 1080p.
Відеокарти на базі відеочіпу Intel Arc A380 були випущені минулого тижня виключно у Китаї. Пристрої ще не надійшли у продаж. Проте, ціни на попередні замовлення виявилися вищими за рекомендовану Intel роздрібну ціну в 1030 юанів (близько $153).
Джерело: videocardz