Перші тести настільної відеокарти з GPU Intel Arc A380 – в іграх поступається AMD Radeon RX 6400

Компанія Intel зняла інформаційне ембарго та дозволила публікувати огляди її настільного графічного процесора Arc A380. Так що зацікавлена ​​спільнота, нарешті, може зробити висновки про ефективність цього GPU. Опубліковані огляди присвячені відеокарті GUNNIR A380 Photon. На цей час вона є єдиною доступною користувальницькою відеокартою на базі цього GPU Intel для настільних ПК.

Одним з перших огляд опублікував ресурс Shenmedounengce. Його автори проводили тестування відеокарти GUNNIR A380 Photon у системі середнього рівня на базі процесора Intel Core i5-12400 (Alder Lake), материнської плати з чіпсетом B660 та оперативної пам’яті DDR4. Суперниками для новинки виступали відеокарти початкового рівня NVIDIA GeForce RTX 3050/GTX 1650 та AMD Radeon RX 6500XT/6400.

Відеокарта GUNNIR A380 Photon включає повноцінний графічний процесор ACM-G11 із 8 блоками Xe-Core, а також містить 6 ГБ пам’яті GDDR6 з шиною доступу 96 біт. Пристрій оснащений чіпами пам’яті Samsung зі смугою пропускання 16 Гбіт/с, але фактично пам’ять цієї моделі налаштована на смугу 15,5 Гбіт/с. Максимальна підвищена частота відеочіпа – 2,48 ГГц.

У синтетичних тестах 3DMark відеокарта на базі нового графічного процесора Intel Arc A380 змогла випередити моделі AMD Radeon RX 6500XT/6400, але виявилася повільнішою за пристрій NVIDIA GeForce RTX 3050. Такий розклад сил спостерігається в тестах Time Spy і Port Royal. У тесті трасування променів (Port Royal) GPU Intel Arc A380 майже вдвічі випередив AMD Navi 24, але рішення NVIDIA виявилося приблизно в 3,7 раза продуктивнішим.

Відеокарти також тестувалися в іграх League of Legends, PUBG, GTA5, Tom Raider, Forza Horizon 5 та Red Dead Redemption II. Як виявилося, з точки зору ігрової продуктивності у GPU Intel Arc A380 справи виглядають не дуже добре, оскільки він програє конкурентам у всіх іграх при роздільній здатності 1080p.

Відеокарти на базі відеочіпу Intel Arc A380 були випущені минулого тижня виключно у Китаї. Пристрої ще не надійшли у продаж. Проте, ціни на попередні замовлення виявилися вищими за рекомендовану Intel роздрібну ціну в 1030 юанів (близько $153).

Джерело: videocardz