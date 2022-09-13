Intel підтвердила процесор Raptor Lake із частотою 6 ГГц

На заході Intel Tech Tour в Ізраїлі компанія поділилася своїми планами щодо покоління процесорів Raptor Lake. Підтверджено, що у сімействі Raptor Lake буде процесор із тактовою частотою до 6 ГГц.

Коли такий процесор буде випущений та з якою назвою – невідомо. Очевидним кандидатом на досягнення максимальної частоти стане топова модель KS – подібні процесори зазвичай випускають за кілька місяців після виходу представників серії K.

OK sorry reconfirmed this.#IntelTechTour : PRL only exists because MTL wasn't going to be ready on time. RPL dev started 2 yr ago. GPU RTL and IO RTL hasn't changed from ADL. 41% improved MT perf of RPL over ADL, 15% ST, based on SPECint207. – Isic Silas, Intel Corp VP of CCG. — 𝐷𝑟. 𝐼𝑎𝑛 𝐶𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 (@IanCutress) September 12, 2022

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У компанії також вказують, що Raptor Lake збільшить продуктивність порівняно з минулим поколінням на 15% в однопотокових задачах та на 41% з застосуванням паралельних обчислень.

«Серія Intel Raptor Lake існує лише тому, що Meteor Lake не буде готовий у потрібний час», – заявив на заході віце-президент Intel Isic Silas, коментуючи вихід 13-го покоління.

Intel також заявила, що Raptor Lake – перша архітектура, що буде здатна підкорити планку 8 ГГц. Це підтверджується даними, що просочилися у мережу, про розгін швидких ядер нового процесора до аналогічної частоти.

Тринадцяте покоління процесорів Intel буде представлено на заході Innovation 27 вересня – того ж дня, коли AMD розпочне продаж Ryzen 7000.

Джерело: VideoCardz