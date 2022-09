Intel підтвердила процесор Raptor Lake із частотою 6 ГГц

На заході Intel Tech Tour в Ізраїлі компанія поділилася своїми планами щодо покоління процесорів Raptor Lake. Підтверджено, що у сімействі Raptor Lake буде процесор із тактовою частотою до 6 ГГц.

Коли такий процесор буде випущений та з якою назвою – невідомо. Очевидним кандидатом на досягнення максимальної частоти стане топова модель KS – подібні процесори зазвичай випускають за кілька місяців після виходу представників серії K.

OK sorry reconfirmed this.#IntelTechTour : PRL only exists because MTL wasn't going to be ready on time. RPL dev started 2 yr ago. GPU RTL and IO RTL hasn't changed from ADL. 41% improved MT perf of RPL over ADL, 15% ST, based on SPECint207.

– Isic Silas, Intel Corp VP of CCG.

