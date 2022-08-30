Настільні процесори Intel Core 13-го покоління (Raptor Lake-S), імовірно, анонсують 27 вересня

Згідно з опублікованою дорожньою картою Go To Market (GTM), серія процесорів Intel Core тринадцятого покоління поступово запускатиметься протягом наступних двох місяців. Слайд з внутрішньої презентації, що просочився, підтверджує плани продемонструвати нову серію 27 вересня (28 числа за часом Тайваню) під час заходу Intel Innovation.

Крім того, Intel відразу ж після анонсу відкриє попереднє замовлення на флагманську серію нових процесорів Core i9, а через два тижні за нею можна буде замовити серії Core i7 та Core i5. Однак жоден із цих процесорів не стане доступним до 20 жовтня – майже через місяць старту продажу AMD Ryzen 7000.

Попередній графік запуску Intel Raptor Lake:

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27 вересня: анонс Intel Core 13-го покоління

27 вересня: попереднє замовлення Intel i9-13900K

13 жовтня: попереднє замовлення Intel i7-13700K, i5-13600K

20 жовтня: доступність Core i9/i7/i5

У рамках першої хвилі Intel збирається анонсувати три процесори Core серії K: i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K. У дорожній карті не згадуються чипи, що не належать до лінійки K. Інші процесори повинні з’явитися наступного року. Зняття ембарго на продаж материнських плат із логікою Z790 слід очікувати відразу після появи на ринку процесорів 13 покоління, тобто 20 жовтня.

Джерело: Videocardz