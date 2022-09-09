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Офіційні специфікації процесорів Intel Core 13-го покоління (Raptor Lake-S) – виток Igor’sLAB

Офіційні специфікації процесорів Intel Core 13-го покоління (Raptor Lake-S) – виток Igor’sLAB

Повні характеристики майбутньої серії процесорів Intel Core тепер підтверджені Igor’sLAB завдяки витоку. У лабораторії відзначають, що очікували побачити більше процесорів серій K і KF, відповідно до попередніх витоків – можливо, випущені будуть лише представлені на слайдах чипи, решта вийдуть пізніше.

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Intel Raptor Lake-S

Флагманська серія Core i9 має TDP до 253 Вт (максимальна потужність у режимі Turbo) та підтримує тактову частоту до 5,8 ГГц. Підтверджено, що Intel Core i9-13900K є 24-ядерним процесором з 8 продуктивними і 16 ефективними ядрами. Він пропонує прискорення до 5,8 ГГц завдяки технології Thermal Velocity Boost. CPU підтримує пам’ять DDR5-5600 чи DDR4-3200.

Intel Raptor Lake-S

Raptor Lake Core i7-13700K складатиметься з 16 ядер (8P + 8E) та підвищуватиме частоту до 5,4 ГГц. На відміну від Core i9, i7 не підтримує TVB. Цікаво, що для них також вказана та сама максимальна потужність 253 Вт.

Intel Raptor Lake-S

Моделі i5-13600K і KF отримають до 14 ядер (6P+8E) та розгін до 5,1 ГГц. У порівнянні з серією i7 тут немає підтримки Turbo Boost Max 3.0. Максимальна потужність також нижча – 181 Вт, при цьому всі згадані процесори мають однаковий TDP 125 Вт за замовчанням.

Intel Raptor Lake-S

Офіційна презентація процесорів Intel 13 покоління очікується на заході Innovation 27 вересня.

Intel Core i9-13900K у тестах – приріст продуктивності в синтетиці (10-35%) та іграх (4,5%) разом із зростанням енергоспоживання

Джерело: VideoCardz


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