Підроблена NVIDIA RTX 4090 зліва / YouTube

Звичайному користувачу вкрай важко відрізнити підроблені відеокарти NVIDIA з перебитим лазерним гравіюванням на чипах. Ремонтник розповів про зовнішні ознаки.

Китайський ютубер отримав чотири несправні відеокарти RTX 4090 на ремонт. Він виявив, що три з них були підробками, створеними модифікацією RTX 3090 та RTX 3080, яка імітувала вигляд 4090. Вони не підлягали ремонту, оскільки не могли працювати. Покупець відеокарт заплатив $1394 (10 000 юанів) за кожну відеокарту та придбав усі екземпляри у закордонного постачальника. Тематичний акаунт X UNIKO’s Hardware назвав карти «новим рівнем скаму».

the next level of the 4090 scam. according to 张哥,

this time the surrounding mlcc position is correct, the qr code position is also correct.

however the color of the PCB substrate is too fake, and the metal frame on the substrate is not fully attached. bilibili 修电脑的张哥… pic.twitter.com/tnQMBs8zOe — UNIKO’s Hardware 🌏 (@unikoshardware) June 14, 2025

Кілька зовнішніх ознак допомогли виявити несправжні чипи. QR-код на процесорі справжньої RTX 4090 розташований у самому нижньому лівому куті підкладинки. На RTX 3090 та RTX 3080 QR-код розташований у тій самій області, але трохи вище нижнього лівого кута. Зазвичай під час модифікації ці коди не переміщують, що дозволяє побачити підробку. Також відеокарти RTX 30 мають конденсатор у верхньому правому куті підкладинки, який трохи виступає вгору — на чипах RTX 4090 його немає.

Кристали мали змінене лазерне гравіювання для маскування під RTX 4090. На першій відеокарті був QR-код у неправильній області та підроблена відеопам’ять. Друга мала підроблений та пошкоджений кристал з маркуванням AD102, теж з невірним QR-кодом. Третя мала процесор з аномальною зеленою та тоншою підкладинкою у поганому стані.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Лише одна з RTX 4090 була справжньою, з пошкодженнями, які потребували ремонту. Деякі чипи GDDR6X та конденсатори на платі були несправні. Після заміни двох несправних модулів пам’яті та конденсаторів на нові, відеокарта «ожила» та стабільно працювала.

На щастя, наразі поки що практично відсутні повідомлення про підроблені RTX 5090 у продажу. Але з огляду на високий попит та високу вартість нової відеокарти, вони, ймовірно, з’являться. Тим часом слід остерігатися фейкових RTX 4090, а також популярних процесорів AMD Ryzen 7 9800X3D, які неодноразово підробляли, як і Ryzen 7 7800X3D до того.

Джерело: Tom`s Hardware