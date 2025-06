Звичайному користувачу вкрай важко відрізнити підроблені відеокарти NVIDIA з перебитим лазерним гравіюванням на чипах. Ремонтник розповів про зовнішні ознаки.

Китайський ютубер отримав чотири несправні відеокарти RTX 4090 на ремонт. Він виявив, що три з них були підробками, створеними модифікацією RTX 3090 та RTX 3080, яка імітувала вигляд 4090. Вони не підлягали ремонту, оскільки не могли працювати. Покупець відеокарт заплатив $1394 (10 000 юанів) за кожну відеокарту та придбав усі екземпляри у закордонного постачальника. Тематичний акаунт X UNIKO’s Hardware назвав карти «новим рівнем скаму».

the next level of the 4090 scam.

according to 张哥,

this time the surrounding mlcc position is correct, the qr code position is also correct.

however the color of the PCB substrate is too fake, and the metal frame on the substrate is not fully attached.

bilibili 修电脑的张哥… pic.twitter.com/tnQMBs8zOe

— UNIKO’s Hardware 🌏 (@unikoshardware) June 14, 2025