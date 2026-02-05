tradfi
Новини Пристрої 05.02.2026 comment views icon

Краще за консоль? Продуктивність iGPU Intel B390 в Alan Wake 2 конкурує з Xbox Series S

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

Продуктивність iGPU Intel B390 в Alan Wake 2 майже зрівнялась з Xbox Series S, — тест Digital Foundry
Intel

За результатами одного з тестів Digital Foundry, продуктивність iGPU Intel Panther Lake зрівнялась з Xbox Series S у грі Alan Wake 2.


Річард Лідбеттер запустив Alan Wake 2 на ноутбуці Lenovo IdeaPad Pro 5 з процесором Intel Core Ultra X9 388H й iGPU — Arc B390 та порівняв результати з Xbox Series S. У цьому випадку лептоп видавав в середньому 29,54 FPS за обмеженої потужності у 30 Вт. Це приблизно на 7% вище за результат консолі.

Продуктивність iGPU Intel B390 в Alan Wake 2 майже зрівнялась з Xbox Series S, — тест Digital FoundryПродуктивність iGPU Intel B390 в Alan Wake 2 майже зрівнялась з Xbox Series S, — тест Digital Foundry

Обмеження в 30 Вт вкладалося у межі потужності портативних ПК, де зазвичай це значення становить від 25 до 35 Вт. Це порівняння не точне, оскільки налаштування консолі та комп’ютера не збігаються ідеально точно. Xbox Series S забезпечує зображення у роздільній здатності 1440p з масштабуванням FSR2 з внутрішньої роздільної здатності у 720p та додатково обробляє такі елементи, як листя, та тіні, які важко відтворити на ПК.

Для перевірки запасу продуктивності той же Lenovo IdeaPad Pro 5 був протестований без обмеження у 30 FPS та з відключеною вертикальною синхронізацією. Середня частота кадрів збільшилась до 32, 7 FPS. При цьому зазначається, що перехід від 30 Вт до 45 Вт не призвів до значного покращення продуктивності.


“Результати отримані на Panther Lake, вражають, особливо враховуючи, що роздільна здатність 1440p не асоціюється ні з одним iGPU за виключенням Strix Halo. Мені не вдалось досягти стабільних 30 FPS, однак я був надзвичайно близький до цього. В середньому FPS 29,54 на 7% перевершує Series S з її скромнішим набором функцій. Покращення може здатись не таким вже й значним, однак насправді це різниця між відносно стабільними 30 FPS з практично рівномірним розподіленням кадрів і значно менш стабільним, переривчастим ігровим процесом на молодшій Xbox”, — пояснює Лідбеттер.

Повторний тест з використанням налаштувань, аналогічних PS5, продемонстрував суттєвішу різницю. Консоль видала FPS 55,25, тоді як Lenovo в середньому — 28,91 к/с. Тож перевага PS5 становить 92%. Звісно ж, вимірювання показників у одному проєкті не є об’єктивним у розрізі висновків щодо iGPU. Тому отриманий результат не варто розглядати як загальне правило для всіх ігор.

Продуктивність iGPU Intel B390 в Alan Wake 2 майже зрівнялась з Xbox Series S, — тест Digital FoundryПродуктивність iGPU Intel B390 в Alan Wake 2 майже зрівнялась з Xbox Series S, — тест Digital Foundry

Видання PC Games Hardware також провело тести, спрямовані на порівняння інтегрованих графічних процесорів з популярними дискретними GPU, як от RTX 2060 та RX 6600. За результатами, Arc B390 перевершує GTX 1060 та RX 580, однак поступається RTX 2060 та RX 6600, споживаючи в середньому 26,8 Вт за пікового значення близько 31 Вт.

У трасуванні променів цей графічний процесор знаходиться не на останньому місці та демонструє стабільніші результати за RX 6600, яка, до речі, відповідає характеристикам Steam Machine. Вона конкурує з RX 6600 в Doom: The Dark Ages та Metro Exodus Enhansed Edition, однак у F-1 25 досі спостерігаються проблеми, пов’язані з пам’яттю.

Ми писали, що Intel готує процесори Core G3 на Panther Lake для портативних консолей. Тим часом GPU Xe3 в процесорах Intel Panther Lake показали продуктивність як в мобільної RTX 3050 Ti

Спецпроєкти
Як технології покращують онлайн-освіту для дітей: досвід сучасних шкіл та поради батькам
Міць титана: у Алло з'явилась серія смартфонів REDMI Note 15. Вони стійкі до падінь та довго тримають заряд

Джерело: Digital Foundry; Videocardz

Популярні новини

arrow left
arrow right
Ринок смартфонів мертвий: в ASUS пояснили припинення виробництва
Чи дійсно авіарежим пришвидшує зарядку смартфона: реальний експеримент із Samsung Galaxy S24 Ultra
AMD готує до 288 МБ 3D V-Cache на процесорах Zen 6 — відповідь на кеш bLLC в Intel Nova Lake
Steam Machine насправді має HDMI 2.1, але він заблокований через політику HDMI Forum
Подивилася на холодильник Samsung і потрапила в лікарню (оновлено) — ймовірно, історія є вигадкою
Результати тестів п’яти нових процесорів Intel — від Core Ultra 5 332 до Ultra X7 358H
Intel розкрила Wildcat Lake: архітектура процесорів Core Ultra 300 до 6 ядер
Найцікавіші смартфони CES 2026
Слабке місце Intel Core Ultra X9 388H: обмеження PCIe може завадити появі дискретних відеокарт в ноутбуках
NVIDIA спробувала техпроцес Intel 18A і їй не сподобалося
Sony патентує геймпад із тачскріном: кнопки й D-pad можна збільшити та поміняти місцями
Творці провального ШІ-гаджета Rabbit r1 анонсували ноутбук для вайбкодингу
Нові навушники за $60: Redmi Buds 8 Pro з кращим звучанням та кліпса Realme Buds Clip
Перший тест Intel Core Ultra X9 388H: для 1080p дискретна відеокарта не потрібна
Модерка перетворила PlayStation 4 Slim на портативну консоль
Цінова криза: скільки коштують відеокарти Nvidia, AMD та Intel на початку 2026 року
У гравця двічі зламали акаунт PSN зі складним паролем і 2FA через стару транзакцію
Дефіцит iPhone? NVIDIA посунула Apple як найбільшого замовника TSMC
Середня ціна смартфонів вперше перевищила $400, — аналітики Counterpoint Research
Intel готує процесори Core G3 на Panther Lake для портативних консолей: до 14 ядер CPU та 12 ядер GPU Xe3
Valve згортає виробництво найдешевшого Steam Deck
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати