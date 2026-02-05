Краще за консоль? Продуктивність iGPU Intel B390 в Alan Wake 2 конкурує з Xbox Series S

Intel

За результатами одного з тестів Digital Foundry, продуктивність iGPU Intel Panther Lake зрівнялась з Xbox Series S у грі Alan Wake 2.





Річард Лідбеттер запустив Alan Wake 2 на ноутбуці Lenovo IdeaPad Pro 5 з процесором Intel Core Ultra X9 388H й iGPU — Arc B390 та порівняв результати з Xbox Series S. У цьому випадку лептоп видавав в середньому 29,54 FPS за обмеженої потужності у 30 Вт. Це приблизно на 7% вище за результат консолі.

Обмеження в 30 Вт вкладалося у межі потужності портативних ПК, де зазвичай це значення становить від 25 до 35 Вт. Це порівняння не точне, оскільки налаштування консолі та комп’ютера не збігаються ідеально точно. Xbox Series S забезпечує зображення у роздільній здатності 1440p з масштабуванням FSR2 з внутрішньої роздільної здатності у 720p та додатково обробляє такі елементи, як листя, та тіні, які важко відтворити на ПК.

Для перевірки запасу продуктивності той же Lenovo IdeaPad Pro 5 був протестований без обмеження у 30 FPS та з відключеною вертикальною синхронізацією. Середня частота кадрів збільшилась до 32, 7 FPS. При цьому зазначається, що перехід від 30 Вт до 45 Вт не призвів до значного покращення продуктивності.





“Результати отримані на Panther Lake, вражають, особливо враховуючи, що роздільна здатність 1440p не асоціюється ні з одним iGPU за виключенням Strix Halo. Мені не вдалось досягти стабільних 30 FPS, однак я був надзвичайно близький до цього. В середньому FPS 29,54 на 7% перевершує Series S з її скромнішим набором функцій. Покращення може здатись не таким вже й значним, однак насправді це різниця між відносно стабільними 30 FPS з практично рівномірним розподіленням кадрів і значно менш стабільним, переривчастим ігровим процесом на молодшій Xbox”, — пояснює Лідбеттер.

Повторний тест з використанням налаштувань, аналогічних PS5, продемонстрував суттєвішу різницю. Консоль видала FPS 55,25, тоді як Lenovo в середньому — 28,91 к/с. Тож перевага PS5 становить 92%. Звісно ж, вимірювання показників у одному проєкті не є об’єктивним у розрізі висновків щодо iGPU. Тому отриманий результат не варто розглядати як загальне правило для всіх ігор.

Видання PC Games Hardware також провело тести, спрямовані на порівняння інтегрованих графічних процесорів з популярними дискретними GPU, як от RTX 2060 та RX 6600. За результатами, Arc B390 перевершує GTX 1060 та RX 580, однак поступається RTX 2060 та RX 6600, споживаючи в середньому 26,8 Вт за пікового значення близько 31 Вт.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

У трасуванні променів цей графічний процесор знаходиться не на останньому місці та демонструє стабільніші результати за RX 6600, яка, до речі, відповідає характеристикам Steam Machine. Вона конкурує з RX 6600 в Doom: The Dark Ages та Metro Exodus Enhansed Edition, однак у F-1 25 досі спостерігаються проблеми, пов’язані з пам’яттю.

Ми писали, що Intel готує процесори Core G3 на Panther Lake для портативних консолей. Тим часом GPU Xe3 в процесорах Intel Panther Lake показали продуктивність як в мобільної RTX 3050 Ti

Джерело: Digital Foundry; Videocardz