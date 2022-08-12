Intel вже інвестувала $3,5 млрд у розробку відеокарт, але через глибоку збитковість підрозділ AXG на межі закриття — аналітики JPR

Голова Jon Peddie Research, провідної аналітичної фірми з аналізу графічного ринку, припускає, що Intel може скоротити свою групу Accelerated Computing Systems and Graphics (AXG). Підрозділ роками втрачав гроші й не міг надати конкурентоспроможний продукт для жодного сегмента ринку, хоча й активно випускає нові відеокарти останнім часом.

За оцінкою Джона Педді, Intel інвестувала близько 3,5 млрд доларів у розробку дискретних графічних процесорів, які ще не окупилися. Фактично підрозділ AXG офіційно втратив 2,1 мільярда доларів з моменту свого заснування у 2021 році. Відеокарти, що вже почали з’являтися у доступі, незалежні оглядачі оцінюють скептично. Зважаючи на послужний список Пета Гелсінгера, виконавчого директора Intel, який з початку 2021 року відмовився від шести підприємств, JPR припускає, що AXG може стати наступним у цьому списку.

Безумовно, Intel має причини розпустити AXG та відмовитися від розробки дискретних графічних процесорів для скорочення втрат доходу. Однак, крім створення дискретних відеокарт, підрозділ AXG є причетним до кількох стратегічно важливих напрямків:

розвиток штучного інтелекту;

високопродуктивні обчислення;

розробка клієнтських графічних процесорів;

розробки з рендерингу та кодування відео;

гібридні процесори для різних цілей.

Розробка дискретних графічних процесорів сама по собі приносила Intel лише збитки, але без конкурентоспроможної архітектури з високою паралельністю обчислень, подібною до графічних процесорів, яка могла б обслуговувати все, від недорогих ноутбуків до суперкомп’ютерів, Intel втратить безліч можливостей для зростання.

Цього місяця ITC.ua вже писав про проблеми в розробці та хиткі перспективи на ринку відеокарт Intel Arc.

Джерело: tom’s HARDWARE