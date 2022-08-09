Intel представила відеокарти Arc Pro для настільних та мобільних робочих станцій

Нещодавно Intel вже вивела на ринок свої ігрові відеокарти під брендом Arc, щоправда, огляди перших пристроїв виявилися такими, що розчаровують. Тепер Intel представила відеокарти серії Arc Pro, призначені для настільних і мобільних робочих станцій. Вони покликані забезпечити приріст продуктивності таким програмам, як Adobe Premiere Pro, Handbrake та DaVinci Resolve Studio.

Intel представила лінійку Arc Pro, в якій спочатку доступні 3 моделі відеокарт. Версія Arc Pro A40 є пристроєм початкового рівня і має крихітний однослотовий формфактор. Модель Arc Pro A50 є вже більшим рішенням і займає два слоти в системному блоці. Версія Arc Pro A30M була створена спеціально для ноутбуків. Моделі Arc Pro A40 та Arc Pro A30M мають графічну продуктивність 3,50 терафлопс, а Arc Pro A50 – 4,80 терафлопс. Настільні моделі мають 6 ГБ пам’яті, а мобільна версія задовольняється 4 ГБ пам’яті.

Всі три моделі підтримують можливості трасування променів та машинного навчання. Крім того, всі моделі підтримують апаратне прискорення кодування AV1, що, за словами Intel, є першим у галузі. Новинки мають чотири роз’єми Mini DisplayPort для організації конфігурацій з декількох дисплеїв. Вони можуть підтримувати два дисплеї 8K із частотою оновлення 60 Гц, один дисплей 5K із частотою 240 Гц, два дисплеї 5K із частотою 120 Гц або чотири дисплеї 4K із частотою 60 Гц.

Нові професійні відеокарти Intel Arc Pro будуть доступні з кінця цього року, «від провідних партнерів по екосистемі мобільних і настільних комп’ютерів». Їхні ціни поки не повідомляються.

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Напередодні Ars Technica опублікував об’ємний матеріал щодо проблемної розробки відеокарт Intel Arc. Якщо стисло, наразі перспективи Intel на ринку відеокарт виглядають не дуже.

Джерело: Engadget