AMD знову коштує дорожче Intel — напередодні виробник процесорів Core зафіксував стрімке зниження доходу

AMD знову обійшла за ринковою капіталізацією свого головного конкурента на ринку x86-сумісних процесорів (а незабаром і GPU) — Intel. Американські виробники чипів помінялися місцями після того, як Intel повідомила про дуже важкий квартал — минулого кварталу компанія втратила пів мільярда доларів (якщо точніше, чистий збиток склав $454 мільйони). Свій фінансовий звіт за другий квартал 2022 року AMD опублікує 2 серпня — очікується, що виробник процесорів Ryzen та відеокарт Radeon вчергове оновить рекорди за виторгом та прибутком.

Це вже не вперше AMD випереджає Intel за ринковою вартістю — якщо пам’ятаєте, у лютому відразу після завершення 50-мільярдної угоди з виробником FPGA-матриць Xilinx ринкова капіталізація AMD піднялася до $199,58 млрд, завдяки чому виробник процесорів Ryzen вперше за всю свою історію ненадовго став дорожчим за Intel — на той момент той оцінювався в $197,24 млрд.

І ось зараз це сталося знову — після публікації фінансового звіту з невтішними результатами другого кварталу акції Intel подешевшали на $5 — до $36, внаслідок чого ринкова капіталізація компанії знизилася до $148,47 млрд на момент підготовки новини. Як вже згадувалося вище, фінансовий звіт за другий квартал AMD опублікує вже завтра та очікується, що компанія покаже стрімке зростання попри несприятливу економічну ситуацію та загальний спад у галузі. Аналітики прогнозують AMD дохід у розмірі $6,5 млрд — зростання на 70% до попереднього року.

І хоча акції AMD суттєво подешевшали з початку року — як і акції будь-якої іншої компанії через кризу фондового ринку США — їхні котирування зросли на 28,7% за останній місяць, збільшивши ринкову капіталізацію AMD до $153,09 млрд, що майже на $5 млрд більше, ніж в Intel. Чи варто нагадувати, що ринкова капіталізація обчислюється шляхом помноження кількості акцій компанії, випущених в обіг, на їхню вартість, яка формується в певний конкретний момент на фондовому ринку. Це радше символічний показник, але він добре ілюструє поточне положення компанії.

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Intel продовжує домінувати на ринку CPU, хоча з моменту дебюту мікроархітектури Zen у 2017 році компанія AMD значно покращила свої позиції — у лютому її частка сягнула рекордних 25,6% — і відтоді стабільно скорочує відставання. Водночас останнє опитування Steam засвідчує, що процесори AMD встановлені у 68,47% ігрових комп’ютерів.

Щодо Intel, у попередніх публікаціях ми неодноразово згадували про тривалу кризу процесорного гіганту. Застій у технологічному розвитку і проблеми з освоєнням нових літографічних технологій обійшлися Intel дуже недешево — зокрема втратою такого цінного клієнта як Apple та пристойним скороченням ринкової капіталізації. Водночас AMD поки що суттєво поступається Intel за обсягом доходу — за 2021 год команда Лізи Су спрацювала на рекордні $16,434 млрд доходу — на 68% більше, ніж у 2021 році. Але навіть з урахуванням Xilinx, яка у 2021 році отримала дохід $3,148 млрд, AMD суттєво програє Intel з його $74,7 млрд за підсумками 2021 року. Проте Intel зараз на «на дні» (це слова фінансового директора Intel Девіда Зінснера), а AMD — на коні. Буде цікаво спостерігати, як надалі буде змінюватися ситуація — з нетерпінням чекаємо виходу процесорів Ryzen 7000 (Zen 4) та Core 13-го покоління (Raptor Lake) восени цього року.