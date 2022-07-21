Все погано – вийшли незалежні західні огляди відеокарти Intel Arc A380

Західні технічні ЗМІ були розчаровані підходом Intel до запуску графічних процесорів Arc Alchemist. Нова дискретна архітектура була не лише відкладена, а й зроблена ексклюзивною для однієї країни. Проте ЗМІ знайшли вихід із цієї ситуації, хоча це й зажадало більше часу. Деякі ресурси об’єдналися та спільно купили відеокарту Intel Arc A380, щоб заощадити на доставленні з Китаю. Вони також ввели ембарго на свої огляди, яке нарешті було знято.

ComputerBase: «Це як жити посеред мінного поля і грати п’яним»

Оглядачі ComputerBase були не в захваті від відеокарти Intel ARC A380. І хоча вони кажуть, що новинка «у жодному разі не є повним провалом», все ж таки вона страждає від низки проблем.

По-перше, нова відеокарта не може забезпечити такий самий рівень продуктивності, як найповільніша модель AMD Radeon RX 6400 та версія NVIDIA GeForce GTX 1650 3-річної давності з порівнянною ціною. При цьому продуктивність – не єдина проблема. Сам драйвер – це «будівельний майданчик». Також є питання до стабільності – ігровий процес страждає через проблеми з графікою і часто потребує перезавантаження.

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Igor’sLAB: «НЕ СХВАЛЕНО»

Ресурс Igor’sLAB загалом робить такі самі висновки, як ComputerBase. Відзначається, що відеокарту Intel ARC A380 просто не можна використовувати без активованої функції ReBAR. Дизайн картки GUNNIR демонструє очевидну економію коштів та надмірну потребу в електроенергії. Карта виглядає поспішно зібраною, вона має надто товсті термопрокладки та надто велику кількість термопасти.

Відеокарта виявилася настільки поганою, що Igor’sLAB відзначив її міткою «НЕ СХВАЛЕНО». Це другий випадок, коли сайт присуджує таку «нагороду» протестованому пристрою.

Немає підтримки майнінгу

Додатково повідомляється, що відеокарта Intel ARC A380 поки не працює з будь-яким програмним забезпеченням для майнінгу. Так що для майнерів дискретні відеокарти Intel поки що не становлять інтересу.

Загалом, нова відеокарта Intel Arc A380 виглядає як пробний продукт із недопрацьованим ПЗ, який проходить тестування на одному з ринків. Він виглядає вочевидь сирим.

«У нинішньому стані абсолютно незрозуміло, як така велика й авторитетна компанія, як Intel, може продавати такий продукт навіть одному покупцю» – заявляє Вольфганг Андермар з ComputerBase.

Джерело: videocardz