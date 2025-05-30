Intel знов вигадує новий сокет – кулери будуть сумісні

Прорцесор Intel

Розділ Технології виходить за підтримки

Intel відома своїми частими змінами процесорних сокетів, що вимагає заміни материнської плати й системи охолодження при купівлі нового процесора. Але цього разу, схоже, компанія змінила підхід (от що робить зростання ринкової частки конкурента). Хоча Intel готує чергову зміну сокету для настільних процесорів, але тепер обійдеться без драматичних наслідків для тих, хто вже інвестував у сучасне охолодження.

Нова платформа LGA-1954

Згідно з останніми витоками інформації з логістичних документів, Intel планує запустити новий сокет під назвою LGA-1954. Він стане основою для процесорів Nova Lake-S — наступників очікуваної цього року лінійки Arrow Lake Refresh. Важливий момент: розміри сокету залишаються тими самими — 45×37,5 мм, як і у попередніх LGA-1851 та LGA-1700.

Це відкриває шлях до збереження сумісності з існуючими системами охолодження. Навіть якщо Nova Lake-S вимагатиме заміни материнської плати через новий сокет, ваша улюблена башта або СВО може залишитися актуальною й надалі. Хоч якась економія у випадку апгрейду системи.

Нагадаємо, що LGA-1851 задумувався для процесорів Meteor Lake-S та Arrow Lake-S, однак Intel скасувала споживчу версію Meteor Lake для настільних систем. У підсумку цей сокет встиг «засвітитися» лише в деяких вбудованих системах і отримав обмежене розповсюдження. Якщо Arrow Lake Refresh не принесе значного прориву, платформа швидко зміниться на нову. Та на відміну від попередніх змін сокетів, цього разу користувачі, ймовірно, не змушені будуть купувати нові кулери — принаймні якщо підтвердиться повна сумісність.

Хоча є нюанси. Геометрія — це ще не все. Навіть при однакових розмірах сокета теплові точки у нових процесорах можуть зміщуватися, адже сучасні чипи Intel більше не є монолітними. Це означає, що правильне розташування кулера над ядрами — критично важливе. Так, наприклад, Noctua нещодавно випустила зміщені кріплення для LGA-1851. Внутрішні тести компанії продемонстрували зниження температури на 3°C при використанні цих оновлених кріплень. Тож, хоча старі кулери, ймовірно, підійдуть, може знадобитися оновлення кріплень або нові аксесуари, щоб досягти оптимального результату.

Intel поки що офіційно не оголосила технічних деталей платформи Nova Lake-S. Очікується, що підтримка пам’яті DDR5 залишиться, а основні зміни відбудуться на рівні самих процесорів та чипсетів материнських плат.

Отже, якщо ви вже вклалися у хороший кулер для LGA-1700 або LGA-1851 — є шанс, що він ще послужить. А отже, перехід на нову платформу Intel може бути не таким вже болючим для гаманця.

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Джерело: videocardz

Розділ Технології виходить за підтримки

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