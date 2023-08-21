Intel з переходом на LGA-1851 відмовиться від підтримки пам’яті DDR4 — платформа розрахована на три покоління CPU

Як повідомляє інсайдер TLC (@leaf_hobby), Intel почала розповсюджувати перші інженерні зразки процесорів Arrow Lake-S. За його даними, платформа Intel LGA-1851 збереже актуальність до 2026 року. Тим самим передбачається, що компанія планує випустити щонайменше три серії процесорів, за умови, що вона дотримуватиметься свого річного циклу. Однак не обов’язково це призведе до появи нової архітектури, про що свідчить оновлення Raptor Lake Refresh.

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LGA1851は2026年まで続投らしいねー — TLC (@leaf_hobby) August 19, 2023

На цей час доступні лише зразки процесорів ARL-S ES1/ES2 з 6 продуктивними та 8 ефективними ядрами. Як очікується, більш продуктивні версії чипів Intel Core 9 для настільних ПК отримають 8 продуктивних та 16 ефективних ядер. TLC передбачає, що процесор Core i5 наступного покоління (потенційно названий Ultra 5 160) може містити 8 ядер Performance, тобто на 2 ядра більше, ніж у серії i5-13600/14600.

Також повідомляється, що у процесорах 15-го покоління буде оновлено графічне ядро. Для плитки GPU передбачено використання виділеного кешу L3. І ще TLC підтверджує нещодавню чутку про збільшення кеш-пам’яті L2 для P-ядер Arrow Lake-S до 3 МБ на ядро.

Очікується, що флагманський чипсет Z890 наступної платформи запропонує 20 ліній PCIe Gen5, з яких 16 призначені для графічного процесора та 4 для підсистеми зберігання даних. Це суттєве поліпшення порівняно з існуючим обмеженням 16 ліній для платформи LGA-1700. Також очікується, що платформа LGA-1851 буде позбавлена підтримки оперативної пам’яті DDR4 Intel повністю перейде на стандарт DDR5.

Процесори Intel Arrow Lake-S, швидше за все, з’являться у другій половині 2024 року.

Джерело: videocardz