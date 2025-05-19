Зростання AMD: компанія отримала 40% виторгу серверного сегменту ринку та третину настільного

Процесор AMD

Світ процесорів давно перестав бути зоною виключного панування Intel. AMD впевнено закріпилася у всіх ключових сегментах — і останній звіт Mercury Research за перший квартал 2025 року це ще раз доводить. Якщо коротко: у компанії нові рекорди. І не тільки в кількості проданих чипів, а й у виручці, що ще важливіше.

Настільний сегмент

У секторі настільних ПК AMD поступово покращує свої результати. За даними Mercury Research, частка AMD в постачаннях x86-процесорів у цьому сегменті сягнула 28%, а у виручці — 34,4%. Дохід компанії зріс на 15,2% у порівнянні з тим же кварталом попереднього року та на 6,4%, якщо порівнювати з попереднім кварталом. Обсяги постачання зросли на 4,1% та 0,9% відповідно.

Ключову роль у цьому зіграли популярні ігрові процесори AMD, як-от Ryzen 7 7800X3D, які користуються попитом серед геймерів. Також варто згадати 12- та 16-ядерні моделі, які добре себе зарекомендували у сфері створення контенту.

Серверний сегмент

Найбільший успіх AMD демонструє на ринку серверів. У першому кварталі 2025 року її частка у виручці досягла 39,4% — це +3,1% до попереднього кварталу й +6,5% до аналогічного періоду торік. Частка за кількістю поставлених чипів теж зросла — до 27,2% (на 1,5% більше, ніж в попередньому кварталі та на 3,6% більше, ніж торік).

Такий результат — наслідок стабільного попиту на процесори EPYC Genoa та EPYC Bergamo, побудовані на архітектурі Zen 4. До того ж, AMD вже почала впроваджувати EPYC Turin з архітектурою Zen 5 — ще продуктивніші й енергоефективніші рішення для дата-центрів.

Мобільний сегмент

Мобільні процесори AMD також набирають оберти. Наразі на них припадає 22,5% в кількісному обчисленні та 22,1% за сумою виручки. За рік обсяги постачання зросли на 3,2% (хоча дещо знизились у порівнянні з попереднім кварталом). Водночас доходи AMD від продажу мобільних процесорів за рік зросли на 7,3%.

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Компанія пропонує широкий спектр мобільних чипів: від бюджетних Ryzen 200/300, через Ryzen AI 300 для ультрабуків, до потужних Ryzen 9000HX Fire Range й Ryzen AI MAX Strix Halo для топових ноутбуків.

Загалом за результатами першого кварталу 2025 року частка AMD у виручці на ринку x86 процесорів сягнула 31,6%. Це на 9% більше, ніж торік, і на 3,1% більше, ніж у попередньому кварталі. У кількісному виразі на чипи AMD припадає частка 24,4%. За рік вона зросла на 3,6%, але скоротилась на 0,3% у порівнянні з попереднім кварталом.

З моменту запуску архітектури Zen у 2017 році AMD не сповільнює темпи. Компанія вже готує до випуску Zen 6, і розробники вже працюють над відповідною підтримкою у ПЗ. З огляду на поточну динаміку, AMD стабільно наздоганяє головного конкурента. Якщо ситуація залишатиметься стабільною, компанія зможе перехопити лідерство.

Джерело: wccftech