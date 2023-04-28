Intel звітує про найбільші в історії компанії квартальні збитки – $2,8 млрд проти чистого прибутку у $8,1 млрд торік

Intel оприлюднила звіт про доходи у першому кварталі 2023 року, який продемонстрував приголомшливе зниження прибутку на акцію до 133% на рік. Виторг компанії впав майже на 36% в порівнянні з минулим роком — до $11,7 млрд.

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Однак показники все одно були трохи кращими, ніж очікування аналітиків. Видання CNBC порівняло дані компанії з прогнозами Refinitiv:

Прибуток на акцію: втрата 4 центів на акцію проти очікуваних 15 центів на акцію;

Дохід: $11,7 млрд проти очікуваних $11,04 млрд.

Чистий збиток компанії у першому кварталі склав $2,8 млрд в порівнянні з чистим прибутком $8,1 млрд торік. Виторг компанії знизився до $11,7 млрд в порівнянні з $18,4 млрд торік.

Продажі гіганта напівпровідників падають вже п’ятий поспіль квартал, і вже другий поспіль квартал компанія звітує про збитки. Загалом нинішні показники збитків — найвищі за всю історію компанії та перевершили фінансові дані четвертого кварталу 2017 року, коли Intel втратила $687 млн.

Патрік Ґелсінгер три роки тому обійняв посаду генерального директора компанії, і нині інвестори роздумують над тим, на який рівень опустилась за цей час Intel. Акції компанії зросли на понад 9% у 2023 році, але впали на понад 35% торік.

План Ґелсінгера на початку полягав у відкритті ливарних заводів Intel, які виготовлятимуть мікросхеми для інших компаній. Він сподівається, що до 2026 року компанія зможе виробляти такі ж «просунуті» чипи, як TSMC на Тайвані, і зможе конкурувати за індивідуальну роботу (як-от чипи Apple серії A в iPhone).

«У нас ще багато роботи, оскільки ми відновлюємо лідерство в процесах, продуктах і витратах», — сказав Ґелсінгер під час звіту

Колись дуже багатий бізнес з усіх сил намагається впоратися з труднощами, які виникають на тлі падіння глобальних постачань ПК (майже на 30% у першому кварталі). Група Intel Client Computing (що займається чипами, які працюють у більшості настільних і портативних ПК з Windows) повідомила про виторг у розмірі $5,8 млрд — це на 38% менше, ніж торік.

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У сегменті серверних процесорів Intel фіксуються ще більші втрати — падіння доходів на 39% до $3,7 млрд. В іншому, меншому напрямку діяльності компанії, Network and Edge, відзвітували про $1,5 млрд виторгу з продажів, що на 30% менше, ніж торік.

Непогані показники продемонстрував лише автомобільний підрозділ Mobileye, який хоч і став минулого року публічним, але все ще контролюється Intel — тут продажі зросли на 16% до $458 млн.

З усім тим Intel каже, що її недавні спроби скорочення витрат, у тому числі звільнення, спрацювали — і компанія очікує, що це призведе до економії $3 млрд у 2023 році та $10 млрд на рік до 2025 року.

Плюси інвестори можуть побачити у зростанні валової прибутковості Intel, яка, за словами компанії, становитиме близько 37,5% у поточному кварталі. Intel каже, що це ознака того, що компанія контролює витрати та працює ефективно.