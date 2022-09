iPhone 14 Pro ймовірно отримає два вирізи замість “чубчика” — при увімкненому дисплеї вони візуально зливатимуться

Інсайдери протягом деякого часу припускали, що лінійка iPhone 14 може отримати два вирізи в дисплеї замість традиційного чубчика. При цьому в одному вирізі буцімто розміститися фронтальна камера, а в другому – система FaceID. Дизайн такого рішення припускав наявність одного круглого та одного довгастого отвору в дисплеї. Новий витік від «анонімного інформатора» свідчить, що два вирізи в дисплеї виглядатимуть як один суцільний отвір, коли дисплей iPhone активний. Надалі цю інформацію підтвердив Марк Гурман із Bloomberg.

Зазначається, що Apple має намір відключити пікселі між цими двома вирізами, щоб створити безперервний чорний простір. Джерело також передбачає, що компанія «має намір візуально розширювати затемнені області навколо вирізів для розміщення контенту». Іншими словами, iPhone цілком може використовувати цей чорний простір і змінювати розмір вирізу в залежності від цілей.

This is true. It looks like one wide pill shaped cutout. Having that separation would look odd during use. https://t.co/SrAtYQsENx

— Mark Gurman (@markgurman) August 31, 2022