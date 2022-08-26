Новий патент показує, як Apple може створити iPhone 14 Pro без чубчика на дисплеї

Ходять чутки, що Apple відмовилася від традиційного чубчика в дисплеї iPhone 14 Pro і Pro Max на користь вирізу у формі таблетки. А тепер Управління з патентів та товарних знаків США (USPTO) опублікувало патентну заявку, яка підтверджує ці чутки й показує підхід Apple до відмови від чубчика.

Патентна заявка охоплює кілька можливих варіантів пристрою, який поєднує в собі камеру, випромінювач інфрачервоного світла та елемент, здатний перенаправляти інфрачервоне світло. У заявці описується, як можна використовувати такий проєктор для зменшення площі, що займають ці компоненти, залишаючи на телефоні більше місця для дисплея.

Нині у чубчику знаходиться багато компонентів, у тому числі селфі-камера, інфрачервона камера, датчик глибини та точковий проєктор. Торік із випуском iPhone 13 компанія Apple вже зменшила виріз на 20%. Але завдяки новому патенту Apple зможе організувати деякі з цих компонентів таким чином, щоб зменшити розмір вирізу. Фактично тепер випромінювач ІЧ-світла не буде обмежений конкретним місцем установки, і його можна буде розмістити більш раціонально.

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iPhone 14 Pro dummy pic.twitter.com/vjKlImLufN — Ice universe (@UniverseIce) August 25, 2022

Хоча публікація USPTO цієї заявки ще не є гарантією того, що технологія з’явиться на пристрої Apple, але були інші ознаки відмови від чубчика в нових моделях iPhone Pro. Раніше про такий розвиток подій говорили Марк Гурман, аналітик Мін-Чі Куо та низка інших інсайдерів.

Джерело: The Verge