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Новий патент показує, як Apple може створити iPhone 14 Pro без чубчика на дисплеї

Новий патент показує, як Apple може створити iPhone 14 Pro без чубчика на дисплеї

Ходять чутки, що Apple відмовилася від традиційного чубчика в дисплеї iPhone 14 Pro і Pro Max на користь вирізу у формі таблетки. А тепер Управління з патентів та товарних знаків США (USPTO) опублікувало патентну заявку, яка підтверджує ці чутки й показує підхід Apple до відмови від чубчика.

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Патентна заявка охоплює кілька можливих варіантів пристрою, який поєднує в собі камеру, випромінювач інфрачервоного світла та елемент, здатний перенаправляти інфрачервоне світло. У заявці описується, як можна використовувати такий проєктор для зменшення площі, що займають ці компоненти, залишаючи на телефоні більше місця для дисплея.

Нині у чубчику знаходиться багато компонентів, у тому числі селфі-камера, інфрачервона камера, датчик глибини та точковий проєктор. Торік із випуском iPhone 13 компанія Apple вже зменшила виріз на 20%. Але завдяки новому патенту Apple зможе організувати деякі з цих компонентів таким чином, щоб зменшити розмір вирізу. Фактично тепер випромінювач ІЧ-світла не буде обмежений конкретним місцем установки, і його можна буде розмістити більш раціонально.

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Хоча публікація USPTO цієї заявки ще не є гарантією того, що технологія з’явиться на пристрої Apple, але були інші ознаки відмови від чубчика в нових моделях iPhone Pro. Раніше про такий розвиток подій говорили Марк Гурман, аналітик Мін-Чі Куо та низка інших інсайдерів.

Джерело: The Verge


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