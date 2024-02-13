iPhone 15 Pro проти iPhone 16 Pro: порівняння 25+ змін згідно чуток

Наразі є понад два десятки конкретних чуток про функції та вдосконалення, які будуть запропоновані в моделях iPhone 16 Pro, що мають бути представлені восени цього року.

Видання MacRumors зробило порівняння потенціалу iPhone 16 Pro з актуальними iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max. Хоча наведено дані з «надійних джерел», варто пам’ятати, що за багатьма позиціями фінального рішення може не бути навіть в Apple.

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Дисплей

Очікується, що обидві моделі iPhone 16 Pro матимуть більші дисплеї за попередників, завдяки чому iPhone 16 Pro Max матиме найбільший екран серед усіх iPhone. Також повідомляється про вдосконалення технології OLED, що лежить в основі цих моделей.

iPhone 15 Pro ‌iPhone 16 Pro‌ 6,1- або 6,7-дюймовий дисплей 6,3- або 6,9-дюймовий дисплей Ефективніший OLED-дисплей із яскравішою технологією мікролінз

Чіп, охолодження та підключення

За чутками, всередині iPhone 16 Pro будуть помітні покращення обчислювальної потужності від потужнішого чипа A18 Pro, керуванням тепловиділення та стандартів підключення, включаючи найновіші стандарти Wi-Fi.

‌iPhone 15 Pro‌ ‌iPhone 16 Pro‌ Чип A17 Pro (3-нм техпроцес TSMC N3B) Чип A18 Pro (покращений 3-нм техпроцес TSMC N3E) Дизайн системи охолодження з мідним радіатором і корпусом акумулятора з чорної фольги Новий дизайн системи охолодження з графеновим радіатором і металевим корпусом акумулятора Snapdragon X70 5G модем Snapdragon X75 5G модем Wi-Fi 6E Wi-Fi 7

Камери

Моделі iPhone 16 Pro отримають низку покращень камери, як-от більший сенсор основної камери, 48-Мп сенсор надширококутної камери, а також спеціальну апаратну кнопку для фото- та відеозйомки на боковій панелі пристрою.

‌iPhone 15 Pro‌ ‌iPhone 16 Pro‌ «Кнопка знімання» для фото- та відеозйомки 1/1,28-дюймовий сенсор основної камери iPhone 16 Pro Max: 1/1,14-дюймовий датчик основної камери (на 12% більший) Сенсор Sony IMX-803 iPhone 16 Pro Max: датчик основної камери Sony IMX-903 зі стековою конструкцією для кращої продуктивності, 14-розрядний аналого-цифровий перетворювач (АЦП) для високоякісного перетворення даних зображення та цифрове регулювання посилення (DCG) для кращого динамічного діапазону та контролю шуму Об’єктив основної камери 7P (7 скляних елементів) Об’єктив основної камери 8P iPhone 15 Pro: телефотокамера з оптичною стабілізацією зображення з сенсором зміщення другого покоління

iPhone 15 Pro Max: телефотокамера зі збільшеним сенсором, складеною тетрапризмою, оптичною стабілізацією зображення та модулем автофокусування 3D з сенсором зміщення Телефотокамера зі збільшеною матрицею, складеною тетрапризмою, оптичною стабілізацією зображення та модулем автофокусування з 3D-сенсором iPhone 15 Pro: максимальна фокусна відстань 77 мм

iPhone 15 Pro Max: максимальна фокусна відстань 120 мм iPhone 16 Pro: максимальна фокусна відстань 120 мм

iPhone 16 Pro Max: «Супер» телекамера з фокусною відстанню понад 300 мм iPhone 15 Pro: 0.5x, 1x, 2x, 3x оптичний зум

iPhone 15 Pro Max: 0.5x, 1x, 2x, 3x, 5x оптичний зум (5x тільки на Pro Max) 0.5x, 1x, 2x, 5x оптичний зум 4P telephoto camera lens 5P telephoto camera lens 12-megapixel ultra wide camera 48-megapixel ultra wide camera 5P ultra wide camera lens 6P ultra wide camera lens

Акумулятор і заряджання

Моделі iPhone 16 Pro можуть отримати деякі покращення щодо акумуляторів і заряджання.

‌iPhone 15 Pro‌ ‌iPhone 16 Pro‌ Технологія одношарової батареї Технологія акумуляторних батарей зі збільшеною щільністю енергії та подовження терміну служби iPhone 15 Pro Max: акумулятор 4422 мАг iPhone 16 Pro Max: 4676 мАг акумулятор (+5%) Дротова зарядка до 27 Вт Дротова зарядка до 40 Вт Зарядка 15 Вт через MagSafe Зарядка 20 Вт через MagSafe

Інші функції та зміни

Apple, за чутками, оснастить більшість своїх пристроїв функціями на основі алгоритмів штучного інтелекту через оновлення програмного забезпечення, очікується, що моделі iPhone 16 Pro отримають ексклюзивні можливості та оновлений мікрофон.

‌iPhone 15 Pro‌ ‌iPhone 16 Pro‌ Майбутня підтримка нових функцій ШІ в iOS 18 Майбутня підтримка нових функцій штучного інтелекту в iOS 18, а також набір ексклюзивних функцій штучного інтелекту для окремих пристроїв Мікрофон Оновлений мікрофон із покращеним співвідношенням сигнал/шум і водонепроникністю, розроблений для підтримки нових функцій штучного інтелекту Накопичувач до 1 ТБ Накопичувач до 2 ТБ

Розміри

За чутками, обидві моделі iPhone 16 Pro збільшаться у висоту і ширину, щоб вмістити більші дисплеї, але ніяких змін у глибині (товщині) не передбачається.

‌iPhone 15 Pro‌ ‌iPhone 16 Pro‌ iPhone 15 Pro: 146,6 мм у висоту

iPhone 15 Pro Max: 159,9 у висоту iPhone 16 Pro: 149,6 мм у висоту

iPhone 16 Pro Max: 163,0 мм у висоту iPhone 15 Pro: 70,60 мм в глибину

iPhone 15 Pro Max: 76,70 мм в глибину iPhone 16 Pro: 71,45 мм в глибину

iPhone 16 Pro Max: 77,58 мм в глибину iPhone 15 Pro: 187 г

iPhone 15 Pro Max: 221 г iPhone 16 Pro: 194 г

iPhone 16 Pro Max: 225 г

Дата виходу

Скорше за все iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max вийдуть на ринок восени. Зазвичай Apple проводить захід у вересні кожного року, і представляє нові моделі iPhone, а запуск відбувається за кілька тижнів (або місяців для деяких країн).