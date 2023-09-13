iPhone 15 Pro та Pro Max стали першими смартфонами з підтримкою протоколу розумного дому Thread

В рамках анонсу своїх нових мобільних пристроїв компанія Apple заявила, що iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max (але не iPhone 15) стали першими смартфонами з підтримкою протоколу розумного дому Thread. Це «відкриє майбутні можливості для інтеграції домашніх застосунків».

Thread ─ це мережевий протокол, розроблений спеціально для малопотужних пристроїв розумного дому з низькою пропускною здатністю. Його мета – скоротити затримку, продовжити термін служби батареї та підвищити надійність підключених пристроїв. Іншими словами, він покликаний змусити розумні лампи реагувати на датчик руху так само швидко, якби ви клацнули звичайним вимикачем.

Thread стає популярним протоколом підключення для гаджетів розумного дому з живленням від батареї, таких як датчики, штори, світильники та замки. Одним із можливих варіантів застосування цього протоколу в iPhone є використання його як прикордонний маршрутизатор Thread. Пристрої Thread потребують прикордонного маршрутизатора Thread для підключення до інтернету та інших IP-мереж, що дозволяє керувати ними зовні будинку і підключатися до пристроїв, що не підтримують Thread. Це також може забезпечити можливість підключення між пристроями Apple Home.

Що цікаво, цими днями з’явилася інформація, що Google дозволить Android-смартфонам стати прикордонними маршрутизаторами Thread. Компанія працює над мережним стеком Thread для Android. Це дозволить Android-пристроям виступати в ролі прикордонних маршрутизаторів Thread — за умови, що вони вже мають радіомодуль Thread. Зараз, найімовірніше, немає жодного Android-смартфона з радіомодулем Thread. Але наступного місяця Google проведе презентацію нових смартфонів Pixel.

Джерело: The Verge