iPhone 15 Pro та 15 Pro Max — 3-нм чип A17 Pro з ретрейсингом, титановий корпус, порт USB-C та кнопка «‎Дія»

Apple щойно анонсувала свої нові високоякісні iPhone 15 Pro та 15 Pro Max — обидва виготовлені з титану, мають кнопку «‎Дія» та обіцяють стати найпотужнішими смартфонами виробника.

Цього року версія Pro отримує 6,1-дюймовий екран, а Pro Max — 6,7-дюймовий.

Обидва пристрої оснащені 3-нм чипом A17 Pro з ретрейсингом, який за словами Apple, має найвищу продуктивність серед усіх смартфонів та навіть може кинути виклик деяким висококласним ПК.

У компанії також вважають, що ці чипи зможуть підвищити рівень мобільних ігор.

iPhone 15 Pro та 15 Pro Max, як і базові версії, очікувано отримують порт USB-C, замість Lightning. Однак у випадку Pro, роз’єм може мати більше функцій — це перший телефон зі швидкістю передачі 10 Гбіт/с, що значно спростить отримання фотографій і відео (або будь-яких великих файлів).

Уся ця потужність упакована у новий, міцніший титановий корпус (найміцніший в галузі обіцяє Apple).

Нові пристрої доступні в білому, чорному, синьому і «натуральному» кольорах.

Кнопка «‎Дія» замінює на смартфонах перемикач режиму звуку/тиші, і її можна налаштувати для запуску ярликів, виклику спеціальних можливостей, запуску камери, увімкнення ліхтарика тощо.

Обидві Pro-версії мають дисплеї Super Retina XDR із функцією ProMotion і підтримують як постійний дисплей, так і новий режим очікування в iOS 17.

Щодо камер, то за словами Грега Джосвіака, керівника відділу маркетингу Apple, 15 Pro і Pro Max отримали найкращі від виробника на сьогодні — еквівалент семи різних об’єктивів. Це 48-мегапіксельна камера, що робить кращі фото за слабкого освітлення, вловлює менше відблисків і використовує системи штучного інтелекту Apple для зйомки фотографій HEIF у повній роздільній здатності.

Тепер можна змінити об’єктив за замовчуванням і знімати з різними фокусними відстанями — 24 мм, 28 мм і 35 мм — основною камерою. Також можна отримати 5-кратне оптичне масштабування — найбільше з того, що коли-небудь пропонувала Apple, до 120 мм фокусної відстані. Шанувальники найновіших камер Samsung не будуть вражені специфікаціями, але вони є великим оновленням для користувачів iPhone.

Власники «прошок» зможуть знімати відео 4K60 ProRes 4K на пристрої або безпосередньо на зовнішній накопичувач через порт USB-C (якщо є відповідний кабель). 15 Pro також може знімати «просторове відео» — типи тривимірного контенту, які ми бачили у Vision Pro. Apple в цьому плані уявляє собі 15 Pro як справжній професійний інструмент для творців і кінематографістів усього світу.

Що стосується фактичного використання iPhone, деякі з найбільших змін цього року відбудуться в iOS 17: новий режим очікування може змінити спосіб використання телефону, коли він вимкнений, інтерактивні віджети можуть змінити дизайн головних екранів, а такі функції, як Live Voicemail і Contact Posters, можуть час від часу змусити вас здійснювати телефонні дзвінки.

Apple дотримувалася приблизно тієї ж стратегії, що й під час кількох останніх випусків iPhone: базові моделі отримують можливості від минулорічного Pro — як-от Dynamic Island і деякі технології камери, та навіть чип A16 Bionic; а от версії Pro в цьому випадку — піддослідні кролики для великих нових ідей Apple.

Вартість iPhone 15 Pro починається від $999 у варіантах пам’яті 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ, а iPhone 15 Pro Max — від $1199 у варіантах пам’яті 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ. Очікується, що попередні замовлення на моделі Pro відкриються в п’ятницю, 15 вересня, а відправлення стартують 22 вересня.