iPhone SE 4 нарешті отримає функцію, доступну на Android вже понад 10 років

Хоча вже найближчими днями очікується презентація нової лінійки смартфонів iPhone 16, багато покупців з обмеженим бюджетом очікують на появу «доступної» моделі iPhone SE 4. Як свідчать чутки, цей пристрій нарешті відмовиться від застарілого корпусу та перейде на оновлений сучасніший дизайн, який краще узгоджується з флагманськими моделями Apple.

Також повідомляється, що це буде перша модель SE, яка використовує OLED-панель. Відмова від LCD дисплея дозволить забезпечити більш яскраві кольори, справжні рівні чорного та кращу контрастність. Проте очікується, що бюджетний смартфон все ще запропонує ту саму частоту оновлення 60 Гц. Річ у тім, що Apple зарезервувала свою технологію ProMotion з частотою до 120 Гц для своїх iPhone та iPad високого класу. За чутками, базові моделі iPhone 17 використовуватимуть частоту оновлення дисплея 120 Гц. Проте поки що незрозуміло, коли Apple розширить доступність високої частоти оновлення на «бюджетну» лінійку iPhone SE.

Після переходу iPhone SE 4 на OLED на початку 2025 року жоден майбутній iPhone ніколи більше не матиме LCD панель. Це завдасть шкоди компаніям Japan Display і Sharp, оскільки вони були постачальниками LCD дисплеїв для Apple. Жодна з них не виробляє OLED-панелі для телефонів (JDI постачає маленькі OLED-дисплеї для Apple Watch). Їх повністю замінять BOE та LG Display, які зараз виробляють OLED екрани для iPhone.

Незважаючи на те, що деякі Android-смартфони, такі як Galaxy S, пропонують OLED-дисплеї з 2010 року, Apple не використовувала такі панелі до дебюту iPhone X у 2017 році. Це було приблизно в той самий час, коли OEM-виробники Android-телефонів почали масово використовувати OLED.

Джерело: androidauthority

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