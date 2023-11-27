Іранський (!) магазин розкрив специфікації процесора AMD Ryzen 8000G AM5 — х2,5 приріст в ігрових бенчмарках, порівнюючи з Ryzen 5000G

Те, що роздрібні торговці стають джерелами інформації про різноманітні компоненти до релізу не дивує, але в історії про процесорну платформу AMD Ryzen 8000G Phoenix APU дивує географія цього джерела. Оскільки це — іранський магазин електроніки (та сайт з оглядами) під назвою Sakhtafzarmag.

Поки залишимо за дужками саму наявність у підсанкційній країні найсучасніших комп’ютерних процесорів, які можна використовувати як не в самих «Шахедах», так для їх проєктування. У них написано, що «вони отримали ексклюзивну інформацію щодо процесорів AMD Ryzen 8000G та їх тестів», тож ставитимемося до новини зі здоровим скепсисом.

Специфікації є продовженням більш раннього витоку інформації, що нове сімейство APU від AMD матиме назву Ryzen 8000G. Нові APU використовують дві ключові технології, перша — це архітектура Zen 4, яка буде забезпечувати роботу процесора, а друга — архітектура RDNA 3 для графіки. Нове сімейство працюватиме на материнських платах AM5 з використанням найновішої версії BIOS, яка вже була впроваджена у багатьох продуктах 600-ї серії, повідомляє WccfTech.

Отже, переходячи до специфікацій, процесори AMD Ryzen 8000G будуть доступні як в модифікаціях PRO, так і без цього індексу. Флагманським варіантом ймовірно буде Ryzen 7 8700G, що має 8 ядер, 16 потоків, базову тактову частоту 4,2 ГГц і пікову — 5,1 ГГц. Ryzen 5 8600G, який має 6 ядер, 12 потоків, базову тактову частоту 4,35 ГГц (піково 5,0 ГГц). Обидва ці процесори побудовані на архітектурі Phoenix 1.

Серед чипів на архітектурі Phoenix 2 мають бути представлені процесори Ryzen 5 8500G з 6 ядрами та 12 потоками, а також Ryzen 3 8300G з 4 ядрами й 8 потоками. 8500G працює на базовій тактовій частоті 3,55 ГГц (5,0 ГГц), тоді як у 8300G — 3,45 ГГц (4,90 ГГц). Моделі Phoenix 2 не матимуть висококласних графічних блоків iGPU RDNA 3, як Radeon 780M та 760M. Замість них буде встановлено Radeon 740M з 4 обчислювальними блоками.

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Всі стандартні процесори Ryzen 8000G AM5 матимуть тепловиділення TDP 65 Вт/45 Вт, але кожен юніт також буде доступний в 35-ватному виконанні GE, яке матиме трохи нижчу тактову частоту, але таку ж ядерну конфігурацію. Запуск цих APU запланований на 31 січня, хоча фактична доступність передбачається на 11 лютого.

Тестування

Іранський ритейлер також поділився деякими бенчмарками AMD Ryzen 7 8700G (Phoenix 1) в декількох іграх і синтетичних бенчмарках в 1080p. Продуктивність порівнюється з Ryzen 7 5700G Cezanne, який пропонує iGPU Radeon Vega з 8 обчислювальними блоками (512 SP) проти iGPU RDNA 3 на Ryzen 7 8700G з 12 обчислювальними блоками (768 SP).

На графіках показано понад 2,5-кратний приріст продуктивності процесора AMD Ryzen 8000G AM5 в деяких тестах, але в більшості випадків мова про 2-кратний приріст. Схоже, що це будуть дуже пристойні чипи для бюджетних ігрових збірок і офісних користувачів. Проте якими будуть ціни? Найімовірніше, більше інформації з надійних джерел з’явиться на виставці CES 2024 (9-12 січня).