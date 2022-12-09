Історична драма «Клондайк» української режисерки Марини Ер Горбач увійшла до лонглисту «Оскара»

Історична драма «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач, яка була висунута від України на «Оскар» потрапив у довгий список із 92 картин, які претендують на приз Американської кіноакадемії у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою». Довгі списки номінантів в цій та ще двох категоріях («Найкращий документальний фільм» та «Найкращий повнометражний анімаційний фільм») з’явилися на сайті премії кількома днями раніше.

У сюжеті стрічки події російсько-української війни на Донбасі та авіакатастрофа літака Малайзійських авіаліній MH17, який збили із ЗРК «Бук» з території окупованого росією Первомайського. Стрічка розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій — головні герої Ірина та Анатолій очікують народження першої дитини, але війна жорстоко вривається в їхні життя разом з уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні диверсійні угрупування з рф.

До речі, 17 листопада суд у Гаазі визнав росіян ігоря гіркіна-стрєлкова та його підлеглих сергія дубинського і леоніда харченка винними у знищенні боїнгу рейсу MH17 та вбивстві 298 пасажирів. Водночас суд схвалив виплату компенсації родичам загиблих у повному обсязі — понад 16 мільйонів євро.

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Світова прем’єра стрічки відбулася 21 січня 2022 року на міжнародному кінофестивалі «Санденс» — головному фестивалі незалежного кіно в США, де вона отримала нагороду за «найкращу режисуру світового кіно». Також її відібрали до конкурсної секції «Панорама» 72-го Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Шортлист із 15 іноземних картин стане відомим 21 грудня, а офіційний список номінантів на премію «Оскар» оголосять 24 січня 2023 року — 95-а церемонія вручення нагород Кіноакадемії відбудеться 22 березня 2023 року у Лос-Анджелесі.

Хто виграв «Оскар-2022» та як пройшла церемонія — допоможе пригадати наш матеріал.