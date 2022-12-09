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Історична драма «Клондайк» української режисерки Марини Ер Горбач увійшла до лонглисту «Оскара»

Історична драма «Клондайк» української режисерки Марини Ер Горбач увійшла до лонглисту «Оскара»

Історична драма «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач, яка була висунута від України на «Оскар» потрапив у довгий список із 92 картин, які претендують на приз Американської кіноакадемії у номінації «Найкращий фільм іноземною мовою». Довгі списки номінантів в цій та ще двох категоріях («Найкращий документальний фільм» та «Найкращий повнометражний анімаційний фільм») з’явилися на сайті премії кількома днями раніше.

У сюжеті стрічки події російсько-української війни на Донбасі та авіакатастрофа літака Малайзійських авіаліній MH17, який збили із ЗРК «Бук» з території окупованого росією Первомайського. Стрічка розповідає про місцеву родину, яка опинилася в епіцентрі подій — головні герої Ірина та Анатолій очікують народження першої дитини, але війна жорстоко вривається в їхні життя разом з уламками збитого боїнга. Жінка відмовляється евакуюватися, навіть коли село захоплюють озброєні диверсійні угрупування з рф.

До речі, 17 листопада суд у Гаазі визнав росіян ігоря гіркіна-стрєлкова та його підлеглих сергія дубинського і леоніда харченка винними у знищенні боїнгу рейсу MH17 та вбивстві 298 пасажирів. Водночас суд схвалив виплату компенсації родичам загиблих у повному обсязі — понад 16 мільйонів євро.

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Світова прем’єра стрічки відбулася 21 січня 2022 року на міжнародному кінофестивалі «Санденс» — головному фестивалі незалежного кіно в США, де вона отримала нагороду за «найкращу режисуру світового кіно». Також її відібрали до конкурсної секції «Панорама» 72-го Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Шортлист із 15 іноземних картин стане відомим 21 грудня, а офіційний список номінантів на премію «Оскар» оголосять 24 січня 2023 року — 95-а церемонія вручення нагород Кіноакадемії відбудеться 22 березня 2023 року у Лос-Анджелесі.

Хто виграв «Оскар-2022» та як пройшла церемонія — допоможе пригадати наш матеріал.

Підтримка України, ляпас Вілла Сміта, перемога CODA та тріумф «Дюни» — переможці та яскраві моменти «Оскар-2022»

 


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