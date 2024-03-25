Apple, Meta і Google — під розслідуванням ЄС. Техногігантів «підозрюють» у порушенні нового Закону про цифрові ринки

Якщо підозри підтвердяться, компаніям загрожують штрафи у розмірі до 10% глобального річного доходу чи до 20% — у випадку повторного порушення.

Як повідомляє The Verge, Європейська комісія ініціювала одразу п’ять розслідувань стосовно дотримання Apple, Google і Meta нових антимонопольних правил ЄС.

«Ми підозрюємо, що рішення, запропоновані трьома компаніями, не повністю відповідають Закону про цифрові ринки», — заявила голова антимонопольного комітету ЄС Маргрете Вестагер. «Ми починаємо розслідування, щоб забезпечити відкриті та конкурентоспроможні цифрові ринки в Європі».

Комісія перевірить правила Google й Apple, запроваджені в їхніх магазинах програм, а також визначить чи надає Google перевагу власним послугам у результатах пошуку. Також досліджуватиметься екран вибору браузера на iOS та нова передплата Meta «без реклами». Розслідування планують завершити протягом наступних 12 місяців.

Додатково регулятори ЄС вивчать нову структуру комісій Apple щодо розповсюдження програм за межами App Store, а також дізнаються, чи надає Amazon перевагу власним продуктам у магазині. Meta також надали 6 місяців, аби вона зробила Messenger сумісним з іншими службами обміну повідомленнями.

«Ми не впевнені, що Alphabet, Apple і Meta дотримуються своїх зобов’язань щодо справедливого та відкритого цифрового простору для європейських громадян і компаній», — заявив комісар ЄС Тьєррі Бретон. «Якщо наше розслідування прийде до висновку про відсутність повної відповідності Закону про цифрові ринки, компанії можуть зіткнутися з великими штрафами».

Закон про цифрові ринки, який набув чинності 7 березня, пропонує нові антимонопольні правила для шести так званих «гейткіперів» — великих цифрових платформ, що надають онлайн послуги (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft і ByteDance).

Гейткіперів серед іншого зобов’язують надати дозвіл клієнтам змінювати програми, встановлені за замовчуванням, використовувати магазини програм сторонніх розробників, а також видаляти попередньо встановлені застосунки; серед заборон — просування своїх послуг у власних сервісах попереду конкурентів.

За першого порушення Єврокомісія може оштрафувати кожну з компаній на суму до 10% річного глобального доходу, та до 20% — за повторного.

Нагадаємо, раніше ЄС оштрафував Apple на $2 млрд за скаргою Spotify на «блокування» альтернативних музичних програм, а згодом власне антимонопольне розслідування проти компанії ініціював Мінюст США.

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