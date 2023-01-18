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«Кавунова бомба» та «оркогасник»: яскраві приклади «ноу-хау» ізраїльських та українських солдатів в умовах нестачі боєприпасів

«Кавунова бомба» та «оркогасник»: яскраві приклади «ноу-хау» ізраїльських та українських солдатів в умовах нестачі боєприпасів

Брак боєприпасів у захисників України – перманентна ситуація на фронтах російсько-української війни. В екстремальних умовах винахідливість допомагаэ знаходити найоригінальніші та незвичайні рішення. На своєму телеграм-каналі військовий оглядач та офіцер армії Ізраїлю Ігаль Левін розповів про винахід ізраїльських солдатів 60-х років, який допоміг боротися з великими за кількістю хвилями піхоти, що нагадують тактику російських окупантів на сході України.

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Група ізраїльського військового інженера Давида Ласкова розробила так звану «кавунову бомбу», яка дозволяє ефективно боротися з піхотою, оминаючи обмеження на важкі озброєння, досягнуті в угодах. По суті боєприпас був осколково-фугасною ракетою малого радіуса дії з повітряним підривом. Він був створений на основі боєприпасу 82-мм РПГ «Супер Базука», навколо якого монтувався додатковий чавунний корпус з фугасним зарядом.

«Арбузная бомба» и «оркотушитель»

Снаряд запускався під кутом на відстань близько 140 м. Коли до землі залишалося 10 м, спрацьовував вбудований сповільнювач та підривав бомбу. Такий заряд виконував функцію польової артилерії, при цьому система була легкою та компактною. Винахід широко поширився та використовувався під час «Війни на виснаження» у 1967-1970 роках.

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Українські воїни не відстають у винахідливості від ізраїльських колег з минулого. Той самий канал ✙YIGAL LEVIN✙ виклав відео застосування «оркогасників» – саморобних осколкових гранатометних пострілів у корпусі вогнегасника. Корпус снаряда заповнюється вибухівкою та осколковими елементами.

Під час обговорення теми у Твіттері з’ясувалося, що боєприпас, ймовірно, застосовував під Бахмутом батальйон імені Шейха Мансура, а коріння винаходу сягає 90-х років та  бійців опору Ічкерії.

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