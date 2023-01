«Кавунова бомба» та «оркогасник»: яскраві приклади «ноу-хау» ізраїльських та українських солдатів в умовах нестачі боєприпасів

Брак боєприпасів у захисників України – перманентна ситуація на фронтах російсько-української війни. В екстремальних умовах винахідливість допомагаэ знаходити найоригінальніші та незвичайні рішення. На своєму телеграм-каналі військовий оглядач та офіцер армії Ізраїлю Ігаль Левін розповів про винахід ізраїльських солдатів 60-х років, який допоміг боротися з великими за кількістю хвилями піхоти, що нагадують тактику російських окупантів на сході України.

Група ізраїльського військового інженера Давида Ласкова розробила так звану «кавунову бомбу», яка дозволяє ефективно боротися з піхотою, оминаючи обмеження на важкі озброєння, досягнуті в угодах. По суті боєприпас був осколково-фугасною ракетою малого радіуса дії з повітряним підривом. Він був створений на основі боєприпасу 82-мм РПГ «Супер Базука», навколо якого монтувався додатковий чавунний корпус з фугасним зарядом.

Снаряд запускався під кутом на відстань близько 140 м. Коли до землі залишалося 10 м, спрацьовував вбудований сповільнювач та підривав бомбу. Такий заряд виконував функцію польової артилерії, при цьому система була легкою та компактною. Винахід широко поширився та використовувався під час «Війни на виснаження» у 1967-1970 роках.

Українські воїни не відстають у винахідливості від ізраїльських колег з минулого. Той самий канал ✙YIGAL LEVIN✙ виклав відео застосування «оркогасників» – саморобних осколкових гранатометних пострілів у корпусі вогнегасника. Корпус снаряда заповнюється вибухівкою та осколковими елементами.

Looks like they were fire extinguishers. pic.twitter.com/4CGelX4yCq

Footage of the famous fire extinguisher RPG round in use in #Bakhmut by the Sheikh Mansour Battalion.

Is made from a 2kg? Fire extinguisher packed with 50% HE and 50% frag- with some serious explosive results. pic.twitter.com/VzGScnEhjc

— Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) January 13, 2023