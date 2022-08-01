Kia Challenge: злодії викрадають автомобілі Kia та Hyundai за допомогою всього лише USB-кабеля для смартфона

Вірусні відеоролики Kia Challenge, розміщені в TikTok і YouTube, призвели до збільшення кількості крадіжок автомобілів. Річ у тім, що у навчальних відеороликах розповідається, як викрасти автомобіль, використовуючи лише USB-кабель для заряджання смартфона.

Такі ролики демонструють, що викрадачі націлюються на автомобілі Kia та Hyundai. При цьому їм не потрібні ключі чи брелоки. Зловмисники знімають кожух під кермом та використовують USB-шнур для запуску двигунів автомобілів. На деяких відеороликах видно, як злодії роз’їжджають на викрадених машинах, розбивають чи кидають їх.

У Мілуокі, штат Вісконсин, де ця тенденція, мабуть, зародилася, на крадіжки моделей Hyundai та Kia припадає 66% усіх крадіжок автомобілів. Показник крадіжок зріс на 2500% у порівнянні з минулим роком. Поліція в інших регіонах США також «спостерігає незвичайну тенденцію» щодо крадіжок автомобілів, пов’язаних із публікаціями у соціальних мережах.

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Автомобілі Kia з 2011 по 2021 рік і Hyundai з 2015 по 2021 стали мішенню Kia Challenge через «вразливість», яка дозволяє запускати їх двигуни за допомогою USB-кабелю після злому колонки керма. Новіші моделі 2022 року вже не страждають від цієї вразливості. На жаль, викрадачі не обмежуються лише крадіжкою автомобілів. Найчастіше вони влаштовують аварії на викрадених автомобілях або небезпечно поводяться на дорозі. Це призводить до того, що підозрювані та випадкові перехожі неодноразово були серйозно поранені або вбиті в результаті подій.

Разом з тим, Kia та Hyundai зазначили, що їм відомо про крадіжки, і що всі їхні автомобілі «відповідають чи перевершують» Федеральні стандарти безпеки транспортних засобів.

Джерело: Insider