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Новини Авто 31.07.2025 comment views icon

Kia EV4 подолав 110 тис. км та зносив батарею лише на 5%

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Вадим Карпусь

Автор новин

Kia EV4 подолав 110 тис. км та зносив батарею лише на 5%
Kia EV4 після 110 тис. пробігу зберіг 95% ресурсу батареї

Нещодавно Kia випустила новий електромобіль EV4. Він доступний в кузовах седан та хетчбек. Автомобіль вже встиг добре зарекомендувати себе у питаннях надійності та витривалості батареї. Електричний седан Kia EV4 вже встиг пройти понад 110 тис. км дорогами загального користування, і все це — без суттєвого зносу батареї.

Щоб перевірити можливості серійного екземпляру, Kia провела випробування EV4 у реальних та екстремальних умовах. Після випробувань на дорогах загального користування протяжністю понад 110 тис. км та понад 10 тис. км на гоночній трасі Нюрбургрингу, інженери Kia підтвердили, що стан акумулятора EV4 залишається на рівні 95%.

За словами Kia, EV4 гарантує збереження щонайменше 70% початкової місткості акумулятора після 160 тис км пробігу або 8 років звичайної експлуатації. Як свідчать результати тестування, можна зрештою сподіватися навіть на кращі показники стану батареї після такого пробігу.

Kia EV4 подолав 110 тис. км та зносив батарею лише на 5%
Kia EV4 показав витривалість: 110 тис. км доріг, 10 тис. км гоночної траси і 95% стану батареї

Секрет такої високої витривалості полягає у використанні тягових батарей Kia нового четвертого покоління. Особливість технології — розумна система теплового менеджменту, яка рівномірно охолоджує всі чарунки акумулятора. Це дозволяє зберігати стабільну продуктивність і значно подовжує ресурс батареї.

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Як заявляє виробник, навіть під час тестування на Нюрбургринзі, яке імітувало використання від 90% до 95% максимальної потужності автомобіля, EV4 мав мінімальний знос батареї. Більше того, не завадили навіть багаторазові над швидкі зарядки між заїздами — акумулятор зберіг ефективність.

Окрім нової системи акумуляторів, EV4 оснащений ефективним рекуперативним гальмуванням. Kia заявила, що система може відновлювати 25% енергії під час уповільнення, що ще більше зменшує навантаження на акумулятор.

Новий електромобіль Kia EV4 вже доступний для попереднього замовлення в деяких країнах. Наприклад, у Великій Британії версія Kia EV4 Sedan (Fastback) з батареєю місткістю 81,4 кВт·год і запасом ходу близько 610 км коштує від £40895 (близько $55 тис.). Версія EV4 Hatchback з батареями на 58,2 кВт·год (WLTP до 440 км) й 81,4 кВт·год (WLTP до 625 км) стартує з позначки £34 695 (приблизно $47,7 тис.).

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Джерело: electrek

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