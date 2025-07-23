auto
Новини Авто 23.07.2025 comment views icon

Ford Mustang Mach-E після трьох років — 400 тис. км пробігу, 92% ресурсу батареї та $8700 заощадження на пальному

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Ford Mustang Mach-E після трьох років — 400 тис. км пробігу, 92% ресурсу батареї та $8700 заощадження на пальному
Ford Mustang Mach-E у таксі: 400+ тис. км за 3 роки і лише 8% зносу батареї

Днями ми розповідали про результати 4-річного тестування електромобіля VW ID.3, який проїхав понад 160 тис. км і зберіг після цього 91% початкової місткості акумулятора. Однак Ford Mustang Mach-E зміг перевищити ці показники.

Отже, Девід Бленкл купив електромобіль Mustang Mach-E у 2022 році для роботи у сфері перевезень пасажирів. Мотивація була стандартна: передбачувані витрати на заряджання, менше обслуговування, стабільна доступність машини та нижча загальна вартість володіння порівняно з авто на ДВЗ. Втім, за 3 роки авто перевершило його найоптимістичніші очікування, і тепер він ділиться своїм досвідом.

Отже, за 3 роки експлуатації електромобіль Ford Mustang Mach-E проїхав сумарну дистанцію у понад 252 тис. миль (більш як 406 тис. км). Після такого пробігу акумулятор втратив лише 8% початкової ємності — залишилось 92%. Зазвичай тим, кого цікавить питання зносу батареї, Девід Бленкл просто показує одометр.

Ford Mustang Mach-E після трьох років — 400 тис. км пробігу, 92% ресурсу батареї та $8700 заощадження на пальному
Ford Mustang Mach-E у таксі: 400+ тис. км за 3 роки і лише 8% зносу батареї

Цей показник у понад 400 тис. км та факт частих поїздок підтвердив головний інженер з розробки Mustang Mach-E Метью Габріеллі. Він додає, що приклад використання електромобіля Бленклом пропонує переконливі докази того, що сучасні моделі бути розраховані на тривалий строк служби без критичних втрат у функціональності. Це також приклад, як виглядає реальне довгострокове володіння електромобілем.

Загальний пробіг у понад 406 тис. км за 3 роки відповідає поїздкам в середньому 370 км щодня. За підрахунками з використанням калькулятора порівняння витрат від ComEd, при такому стилі експлуатації Бленкл зекономив понад $8700 на пальному, порівнюючи з бензиновим Ford Escape. А з нічним тарифом економія могла б бути ще більшою.

Переважну частину заряджань Девід Бленкл здійснює вдома — через фірмову домашню зарядку Ford із відкладеним стартом у період низького тарифу. Хоч іноді доводиться користуватись швидкісною зарядкою, коли обсяг поїздок перевищує середнє навантаження.

Також варто зауважити, що стандартна гарантія Ford на батарею та електричну силову установку становить 8 років або 160 тис. км. Але Бленкл уже перевищив ці цифри більш ніж у 2,5 раза. Автомобіль регулярно проходив технічне обслуговування відповідно до рекомендацій виробника. В тому числі регулярно проходили планові перевірки, замінювалися шини, фільтри салону. І, що цікаво, електромобіль досі їздить на оригінальних гальмівних колодках. Все завдяки рекуперативному гальмуванню.

Тест-драйв Ford Mustang Mach-E: нові стандарти потужності

Джерело: electrek

Популярні новини

Британські ВМС збудували «люксову» ігрову кімнату на авіаносці — з десятком Alienware Aurora R15 і відеокартами RTX 4080
«Дивні дива» у версії Amazon: вийшов серіал жахів «Інститут» за романом Стівена Кінга
У Британії народилися діти від трьох батьків — вони позбавлені генетичних хвороб
Новий корейський NPU пришвидшує ШІ на 60% та заощаджує 44% енергії
«Знищення грошей та часу»: Гейб Ньюелл з Valve розкритикував бізнес-модель «спочатку презентація, а потім думати, як втілити»
Нове меню «Пуск» Windows 11 сортує програми невеликим файлом — без будь-якого ШІ
Капіталізація NVIDIA сягнула $4 трлн
Кастинг серіалу «Відьмак» підтверджує Туссент у фінальному сезоні
Кожна п’ята гра в Steam за 2025 рік створена з допомогою ШІ, — звіт
В Game Pass з’явився топовий інді-горор із рейтингом 96% в Steam — і одразу вийшов в топ
Тепер не оштрафують за невчасне оновлення даних у ТЦК — але є нюанси
OnePlus представила 11” планшет Pad Lite — більше пам’яті тільки з LTE
Відеокарта за $500 000 — Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition містить 5 кг золота
Ринок NFT раптово ожив і показав зростання на 182%
Бездротові акумулятори, що самозаряджаються, вже витримують 100+ циклів у випробуваннях
Перші тести NVIDIA Neural Texture Compression — до 90% менше споживання пам’яті, у два рази швидший рендеринг
Дослідження: YouTube навмисно рекомендує веселі відео людям, які дивляться забагато політичного контенту
Щоб не згоріли: вчені пропонують нові датчики та вбудовані вогнегасники для акумуляторів
У MIT створили кишеньковий 3D-принтер, що друкує об’єкти за секунди
Перший офіційний кадр Міллі Алкок в костюмі «Супердівчини» — як у коміксах, але є питання до пальто
Кращий серіал франшизи? Критики оцінили «Декстер: Воскресіння» в ідеальні 100% на Rotten Tomatoes
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати