Ford Mustang Mach-E після трьох років — 400 тис. км пробігу, 92% ресурсу батареї та $8700 заощадження на пальному

Ford Mustang Mach-E у таксі: 400+ тис. км за 3 роки і лише 8% зносу батареї

Днями ми розповідали про результати 4-річного тестування електромобіля VW ID.3, який проїхав понад 160 тис. км і зберіг після цього 91% початкової місткості акумулятора. Однак Ford Mustang Mach-E зміг перевищити ці показники.

Отже, Девід Бленкл купив електромобіль Mustang Mach-E у 2022 році для роботи у сфері перевезень пасажирів. Мотивація була стандартна: передбачувані витрати на заряджання, менше обслуговування, стабільна доступність машини та нижча загальна вартість володіння порівняно з авто на ДВЗ. Втім, за 3 роки авто перевершило його найоптимістичніші очікування, і тепер він ділиться своїм досвідом.

Отже, за 3 роки експлуатації електромобіль Ford Mustang Mach-E проїхав сумарну дистанцію у понад 252 тис. миль (більш як 406 тис. км). Після такого пробігу акумулятор втратив лише 8% початкової ємності — залишилось 92%. Зазвичай тим, кого цікавить питання зносу батареї, Девід Бленкл просто показує одометр.

Цей показник у понад 400 тис. км та факт частих поїздок підтвердив головний інженер з розробки Mustang Mach-E Метью Габріеллі. Він додає, що приклад використання електромобіля Бленклом пропонує переконливі докази того, що сучасні моделі бути розраховані на тривалий строк служби без критичних втрат у функціональності. Це також приклад, як виглядає реальне довгострокове володіння електромобілем.

Загальний пробіг у понад 406 тис. км за 3 роки відповідає поїздкам в середньому 370 км щодня. За підрахунками з використанням калькулятора порівняння витрат від ComEd, при такому стилі експлуатації Бленкл зекономив понад $8700 на пальному, порівнюючи з бензиновим Ford Escape. А з нічним тарифом економія могла б бути ще більшою.

Переважну частину заряджань Девід Бленкл здійснює вдома — через фірмову домашню зарядку Ford із відкладеним стартом у період низького тарифу. Хоч іноді доводиться користуватись швидкісною зарядкою, коли обсяг поїздок перевищує середнє навантаження.

Також варто зауважити, що стандартна гарантія Ford на батарею та електричну силову установку становить 8 років або 160 тис. км. Але Бленкл уже перевищив ці цифри більш ніж у 2,5 раза. Автомобіль регулярно проходив технічне обслуговування відповідно до рекомендацій виробника. В тому числі регулярно проходили планові перевірки, замінювалися шини, фільтри салону. І, що цікаво, електромобіль досі їздить на оригінальних гальмівних колодках. Все завдяки рекуперативному гальмуванню.

Джерело: electrek