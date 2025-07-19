Новини Авто 19.07.2025 comment views icon

91% місткості після 160 тис. км: реальний тест VW ID.3 розвіює страхи щодо батарей електромобілів

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Вадим Карпусь

Автор новин

91% місткості після 160 тис. км: реальний тест VW ID.3 розвіює страхи щодо батарей електромобілів
VW ID.3 / Volkswagen

Втрата ємності батареї електромобіля з часом — це одне з головних побоювань у більшості власників (і потенційних покупців) таких авто. Справді, по мірі експлуатації батареї її місткість поступово знижується, який призводить до зменшення запасу ходу на одному заряді. Та чи справді ця втрата настільки велика, щоб через 3-5 років пробіг скоротився на половину? Найбільший автомобільний клуб Європи ADAC провів 4-річне дослідження та з’ясував, яка фактична втрата ємності батареї електромобіля буде за такий період за умов постійної експлуатації.

Отже, ADAC завершив 4-річний тест електромобіля Volkswagen ID.3 Pro S. За цей час автівка проїхала понад 160 тис. км — це саме той пробіг, який охоплює стандартна гарантія на батарею від VW (8 років або 160 тис. км). Після цього марафону акумулятор зберіг 91% початкової місткості. Це чудовий показник для літій-іонної батареї.

Для тесту використовували версію VW ID.3 з батареєю місткістю 77 кВт·год. За стандартами Volkswagen, після гарантійного періоду батарея має утримувати щонайменше 70% місткості. Отже, результат 91% значно перевищив норму.

Що важливо, тест не був «тепличним». Понад 40% заряджань проводилися через швидкісні DC-зарядки, а авто часто залишалося повністю зарядженим на кілька днів поспіль — тобто саме так, як не рекомендується робити в повсякденному користуванні. Але саме тому цей експеримент такий цінний: ID.3 витримав жорсткі умови з мінімальними втратами місткості батареї.

Протягом усього періоду інженери ADAC стежили за станом батареї та регулярно оновлювали програмне забезпечення. Зокрема, було встановлено EV Route Planner від Volkswagen, який оптимізує зупинки на зарядку з урахуванням трафіку та заряду акумулятора. Одне із великих оновлень навіть підняло потужність заряджання до 170 кВт. Програмні оновлення позитивно вплинули не лише на заряджання, а й на ефективність, особливо на коротких відстанях і в холодну пору року (температури від 0 до +5 °C). У підсумку, експерти ADAC рекомендують регулярно оновлювати програмне забезпечення, адже це справді впливає і на запас ходу, і на загальне враження від поїздки.

Крім батареї, VW ID.3 отримав високу оцінку за якість складання. Після 160 тис. км пробігу у нього залишилися в хорошому стані ходова частина, підвіска, рульове керування та кузов — без істотного зносу чи дефектів.

На результати вже відреагували у Volkswagen. Мартін Сандер, член ради директорів концерну, відповідальний за продажі, маркетинг та післяпродажне обслуговування, зазначив:

«Збереження понад 90% місткості після 160 тисяч кілометрів підтверджує нашу ідентичність. Моделі також дуже привабливі як вживані автомобілі та продовжують відповідати вимогам наших клієнтів».

Volkswagen оновила ID.3 – тепер із новою батареєю LFP, запасом ходу до 450 км та ціною від $16500

Джерело: electrek

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