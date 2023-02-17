Брюсу Віллісу діагностували деменцію — у 2022 році актор вийшов на пенсію через афазію, але його стан погіршувався

Сім’я Брюса Вілліса оголосила, що в актора діагностували рідкісну форму деменції. Стан впливає на когнітивні здібності, викликає труднощі з мовою та здатністю інтерпретувати те, що говорять інші.

У заяві, надісланій в Асоціацію лобово-скроневої дегенерації, рідні Вілліса (дружина Емма Гемінґ-Вілліс, колишня дружина Демі Мур та дочки Румер, Скаут, Таллула, Мейбл та Евелін) кажуть:

«Ми хотіли б подякувати вам усім за прояви любові та співчуття до Брюса протягом останніх 10 місяців. Ми оголосили про афазію навесні 2022 року, але стан Брюса прогресував, і тепер ми маємо більш конкретний діагноз: лобово-скронева деменція (відома як ЛСД). На жаль, проблеми зі спілкуванням — це лише один із симптомів хвороби, з яким стикається Брюс. Хоча це боляче, але це полегшення, нарешті отримати чіткий діагноз».

ЛСД — менш поширений тип деменції, і його найяскравіші симптоми: зміни в поведінці та труднощі з мовою; стан впливає на когнітивні функції (пам’ять, увагу, рухові навички, інтелект та інші процеси, керовані головним мозком). Сім’я Брюса в заяві підкреслила, що актор завжди «завжди вірив у силу свого голосу у світі, щоб допомагати іншим і підвищувати обізнаність про важливі проблеми як публічно, так і приватно». Рідні кажуть, що актор хотів би привернути увагу до лобово-скроневої деменції — якби міг би це зробити.

Румер Вілліс, дочка актора, поділилася новим фото батька — де той усміхнений стоїть на пляжі.

67-річний Брюс пропрацював у кіно більше ніж чотири десятиліття, взяв участь у понад сотні проєктів та був відзначений зіркою на Алеї слави й безліччю преміями.

Актор з’явився на екранах у 1980-х роках, дебютувавши на телебаченні в серіалі «Детективне агентство “Місячне сяйво”». Протягом наступних 10 років він вважався однією з найприбутковіших зірок бойовиків, завдяки ролі Джона Макклейна у франшизі «Міцний горішок». Брюс також зіграв у науково-фантастичних хітах «П’ятий елемент» та «Армагедон», кримінальній драмі «Кримінальне чтиво», трилері жахів «Шосте відчуття». Серед останніх проєктів Вілліса — остання глава трилогії «Детектив Найт».

Вілліс продовжував свою кар’єру в роки, що передували його виходу на пенсію, хоча і з меншою віддачею. У 2021 році Razzies, щорічна нагорода, що присуджується найгіршим фільмам року, заснувала окрему категорію для актора — та скасувала її після діагностування в Брюса афазії.

Джерело: Collider, The Guardian