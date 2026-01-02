Кілька років тиші: Lionsgate незабаром анонсує гру за "Джоном Віком"

Lionsgate готується найближчим часом офіційно представити AAA-гру “Джоном Віком”, яка вже кілька років перебуває у розробці. Студія вперше прямо підтвердила, що анонс це лише питання часу.

Вперше про гру заговорили ще у 2023 році, коли Lionsgate обговорювала ідею великобюджетного AAA-проєкту. Пізніше натяки помітили у фінансовому звіті Lionsgate за другий квартал 2026 року про очікувані прибутки. Тепер же голова Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогельсон прямо згадав майбутню ігрову адаптацію.

“Ми готуємо нові AAA‑проєкти та інші ігрові можливості, серед них “Джон Вік” і “Пила”, а також кілька інших, про які оголосимо найближчим часом”, — сказав Адам Фогельсон.

За його словами, студія бачить зростання інтересу до своїх франшиз у форматі ігор і що робота над “Джоном Віком” йде за графіком. Деталей поки що небагато, але Lionsgate планує розповісти більше найближчим часом. Зокрема цікаво дізнатися, яка студія взялася за проєкт.

Очікується, що це буде повноцінна високобюджетна гра, значно масштабніша і глибша за тактичну RPG з елементами стратегії John Wick Hex (2019 рік). При цьому залишається відкритим питання формату, оскільки наразі невідомо, чи буде там відкритий світ або інша структура.

Окремо згадується, що AAA-гра за “Джоном Віком” може розповідати нову історію, а не прямо повторювати події фільмів. Якщо розробники дотримаються такої стратегії, вона дасть більше простору для розширення всесвіту франшизи в ігровому форматі. Окрім “Джона Віка”, у планах Lionsgate інші IP, серед яких можуть бути “Голодні ігри”. Втім, масштаби й формат цих ігор наразі не розкриваються.

Разом з тим Кіану Рівз має досвід у геймдеві. Актор озвучував і грав Джонні Сільверхенда у Cyberpunk 2077, а сам би він хотів повернутися до ролі в майбутньому сиквелі, який очікують через чотири роки. Наразі немає інформації, що він зіграє в майбутній грі CDRP, тож його участь в іншому проєкті теоретично можлива. Паралельно актор працює над сценарієм фільму “Константин 2” та зіграє в “Джон Вік 5”, який офіційно підтвердили.

