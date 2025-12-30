Аналітики: Cyberpunk 2 вийде у 2030 році з бюджетом $417 млн, нове DLC Witcher 3 та Witcher 4 набагато ближчі

Новини Ігри 30.12.2025 comment views icon

Аналітики: Cyberpunk 2 війде у 2030 році з бюджетом $417 млн, нове DLC Witcher 3 та Witcher 4 набагато ближчі

Андрій Русанов

На основі на явних даних польська аналітична компанія Noble Securities припускає вихід Cyberpunk 2 в кінці 2030 року. Також аналіз розповів цікаві деталі про інші ігри CD Projekt RED.

Strefa Inwestorow повідомляє, з посиланням на звіт Noble Securities,  що над проєктом Orion, котрий є наступною грою Cyberpunk, зараз працює 135 осіб, і ця кількість подвоїться протягом наступних двох років. Ймовірний Cyberpunk 2 отримає багатокористувацький режим і вийде у четвертому кварталі 2030 року.

“Бажання інтегрувати багатокористувацький режим у продакшн спонукало нас продовжити [очікуваний] час виробництва після завершення роботи над бенчмарком W4. В результаті бюджет збільшився до 1,5 млрд злотих [~$417 млн], і ми очікуємо релізу в четвертому кварталі 2030 року (10-та річниця CP77)”, — йдеться в аналітичному звіті.

Також у звіті йдеться про очікуване доповнення до The Witcher 3. Раніше повідомлення спричинило хайп у польських соціальних мережах та пресі. Аналітики оцінюють бюджет інших неназваних проєктів студії, котрі теж вийдуть у 2026 році, у 28 млн злотих, а потенційні доходи компанії від їхніх продажів наступного року — у 61 млн.

“Ми очікуємо, що наступне платне доповнення (DLC) для Witcher 3 вийде у травні 2026 року. Ми передбачаємо продажі в 11 млн копій по $30 наступного року. Ми оцінюємо виробничий бюджет у 52 млн злотих. Реліз має започаткувати маркетингову кампанію Witcher 4”.

Witcher 4 очікується наприкінці 2027 року та отримає бюджет ~$389 млн, а загалом наступна трилогія матиме фінансування на рівні близько ~$890 млн. Над рештою її проєктів поки працює незначна кількість людей. З огляду на дані, зараз аналітики “переносять” вихід Sirius та Canis Majoris (рімейк першого “Відьмака”) на 2028 рік, а Hadar, що залишається на “передконцептуальній” стадії, вийде не раніше 2032 року.

Велетенський мод The Witcher 3 містить 5750 виправлень гри та майже весь вирізаний контент

Noble Securities очікує зменшення витрат студії на маркетинг у результаті “синергії” кампаній ігор трилогії, котрі виходитимуть з відносно невеликим проміжком (нагадаємо, три гри за шість років). Також аналітики відзначають, що іграм серії Witcher так чи інакше доведеться конкурувати з GTA 6.

