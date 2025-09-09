Новини Ігри 09.09.2025 comment views icon

Кіану Рівз хоче повернутися до ролі Джонні Сільверхенда в Cyberpunk 2

Маргарита Юзяк

Кіану Рівз хоче повернутися до ролі Джонні Сільверхенда в Cyberpunk 2
Кіану Рівз в ролі Джонні Сільверхенда / Cyberpunk 2077

Кіану Рівз висловив бажання повернутися в Cyberpunk 2. Актор каже, що дуже хотів би зіграти Джонні Сільверхенда в сиквелі кіберпанкового світу.

Його зв’язок із серією почався ще на E3 2019. Саме тоді Рівз вийшов на сцену, щоб оголосити дату релізу Cyberpunk 2077, яка зрештою стала дуже популярною. Наразі актор, який подарував свою зовнішність одному персонажу, відповів на питання про можливе повернення:

“Абсолютно. Я б хотів знову зіграти за Джонні Сільверхенда”, — поділився актор.

Та питання в іншому чи реально Джонні Сільверхенд може знову з’явитися в сиквелі? Адже події фіналу Cyberpunk 2077 дають кілька варіантів розвитку історії. Якщо CD Projekt вирішить зробити каноном одне із закінчень, то це може відкрити двері для камео Сільверхенда. Наприклад, повернення у вигляді цифрового привида або навіть повного злиття з V. Але так само студія може вирішити залишити обох героїв у спокої й запустити нову історію з нуля.

Додаткові деталі про Cyberpunk 2 з’явилися в травні. Творець всесвіту Майк Пондсміт на конференції Digital Dragons 2025 розповів, що цього разу він менш залучений, але переглядає сценарії та буває в офісі CD Projekt. Він підтвердив головне: у сиквелі буде нове місто, окрім Найт-Сіті. За словами Пондсміта, воно виглядає “як Чикаго, що пішло шкереберть”, де буде найреалістичніша “система натовпу”. Він підкреслив, що це не буквальне Чикаго, а радше антиутопічна версія, яка передає знайому атмосферу.

CD Projekt у травні офіційно підтвердила, що продовження під назвою Cyberpunk 2 (раніше Project Orion) перебуває на стадії передпродакшну. На той момент над грою працювали близько 100 розробників, а до кінця липня команда виросла до 116 людей. Співгенеральний директор студії Міхал Новаковський також зазначив, що шлях від цієї стадії до релізу у CD Projekt зазвичай займає від чотирьох до п’яти років. Це означає, що чекати доведеться щонайменше до 2030-го.

Джерело: IGN

