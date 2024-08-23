Кільце-одноразка за $400. В iFixit кажуть, що Samsung Galaxy Ring не підлягає ремонту

Експерти iFixit оцінили ремонтопридатність розумного кільця Samsung і надали невтішні висновки.
«Кільце на 100% одноразове, як і Buds3, які щойно випустила Samsung. Винуватці? Літій-іонні батареї».
Акумулятор має кінцевий термін служби (його важко визначити точно, але зазвичай хімічний склад, який використовується в батареях споживчого класу, повинен забезпечити принаймні 400 циклів використання), а після завершення замінити його в Samsung Galaxy Ring неможливо. В iFixit кажуть, що повне розбирання пристрою призведе до його пошкодження (власне, та сама ж ситуація, що і з кільцями Oura).
Galaxy Ring — це перше розумне кільце Samsung, яке позиціюють як зручну заміну наручним фітнес-трекерами чи годинникам з ШІ-функціями для відстеження здоров’я. Одна з переваг Galaxy Ring — можливість його використання з будь-яким смартфоном на базі Android (а не лише з Samsung).
Кільце також підтримує управління жестами, про які компанія не згадувала на презентації, а також не пропонує додаткову передплату (фактично ви одного разу заплатили пристрій і можете використовувати його, поки він не зажадає ремонту).
Samsung показала Galaxy Ring: смарткільце з ШІ-аналізом здоров’я за $400
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